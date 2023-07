De bocado van Snackbar Toetje is goed gevuld met kip, groenten en Mexicaanse kruiden

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het enige toetje dat ik in mijn leven wil is een gefrituurd toetje; zoete desserts zijn helemaal niets voor mij. Misschien is dat, gezien mijn fascinatie voor hartige snacks, maar goed ook. Gelukkig is Snackbar Toetje nabij de Wibautstraat geen plek voor zoete lekkernijen, maar gewoon voor ouderwetse snacks. Met de nadruk op ouderwets, want Snackbar Toetje is een van de zeer weinige cafetaria’s in Amsterdam die nog de bocado in de vitrine heeft liggen. Zelden vind je nog ergens deze snack, die overigens in sommige zaken ‘de Taco’ wordt genoemd.

Met een taco heeft dit niet heel veel te maken; de driehoekige snack is goed gevuld met kip, groenten en Mexicaanse kruiden – niet te verwarren met de typische smaken van een mexicano, die is wat grover. De bocado is vooral goed gezouten en je haalt de paprika, selderij en knoflook er goed uit.

Ik vind het gek dat de bocado niet meer zo populair is als voorheen, want ik ken genoeg concurrenten met minder smaak die wat mij betreft best van de aardsnackbodem zouden mogen verdwijnen. Maar ach, het is aan de andere kant ook de ultieme reden om naar Snackbar Toetje te gaan, waar ze ook de macho (een pittige kipsnack) op de menukaart hebben staan – al was die op moment van bestellen niet op voorraad. Nog een reden om terug te gaan.

Snackbar Toetje

Eerste Oosterparkstraat 99

ma-do 11.30-1.00 uur

vr 11.30-3.00 uur

za 14.00-3.00 uur

zo 14.00-1.00 uur

Beeld Mariet Dingemans