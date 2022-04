De Bloemen van Tante Lien zijn behalve in een kiosk nu ook te koop in een winkel op de Scheldestraat

Beeld Daphne Lucker

Wie naar binnengaat, waant zich in een compleet andere wereld. Een opeenstapeling van vrolijke planten, potten en bloemen zorgt voor een sensatie in kleur en geur. Bloemen van Tante Lien, voorheen alleen een kiosk op de hoek van de Waalstraat en de Rooseveltlaan, heeft sinds afgelopen vrijdag ook een eigen pand in de Scheldestraat.

“De kiosk liep erg goed, dus toen ik de kans kreeg om een winkel te openen, dacht ik: gewoon doen,” zegt eigenaar Linda van Nieuwpoort (40). “We hebben nu ook de mogelijkheid om veel meer verschillende dingen in te kopen en aan te bieden.”

De bloemen en hun prijzen variëren elke dag. Van Nieuwpoort koopt ze immers de nacht van tevoren in op de veiling. Je kunt wel een bloemenabonnement afsluiten tegen een vaste prijs (vanaf €25), wat inhoudt dat er wekelijks een ander boeket wordt thuisbezorgd, geleverd in een leenvaas. In de winkel kun je bijvoorbeeld een tuiltje (klein boeket) kopen voor €12,50. Er zijn boeketten, maar klanten kunnen die ook zelf samenstellen.

Van Nieuwpoort merkt dat de buurt er blij mee is. “Er zijn natuurlijk al veel leuke restaurants in de Scheldestraat, maar dit is weer wat anders. Mensen uit de buurt, gasten van de restaurants of bezoekers van de RAI, iedereen neemt graag nog een bloemetje mee voor thuis. Soms ben ik tot negen uur ’s avonds bezig.”

Bloemen van Tante Lien Scheldestraat 104

