De Bijbelbus verkondigt Gods Woord op straat: ‘Diep, mevrouw, daar ga ik in mijn leven wat mee doen’

Eens per maand staat op vijf locaties in Amsterdam, waaronder het Leidseplein, een knalgele, omgebouwde ambulance: de Bijbelbus van Stichting Evangelisatie Sjofar. Vrijwilligers verspreiden folders, bijbels en bezieling. Maar wat bezielt hen?

“Dat wat wérkelijk God is, is almachtig en wijs. Kijk naar hoe het lichaam in elkaar zit, hoe voor elk onderdeel weer een andere specialist nodig is. Dat is héél bijzonder. En dat heeft God gemaakt. Een wonder, is het niet? Maar toch wilt u uw eigen weg gaan. Weet u wat er gebeurt met mensen die buiten God om leven? Wat denkt u dat God dan zal doen?” De ogen van de jongeman die dit oreert glinsteren, een trilling schiet door zijn kaak. Onzeker kijkt de verslaggever hem aan. De man is een kop groter, breed in de schouders en binnenvaartschipper van beroep. Sinds mei vorig jaar werkt Gijs Hovestadt (34) op zijn vrije dagen als ­vrijwilliger bij de Bijbelbus van Stichting Evangelisatie Sjofar.

Bus en bijbehorende bijbelkraam zijn maandelijks te vinden op het Leidseplein, de Dam, de Zuidas, in Zuidoost en in de Bijlmer. Deze donderdagmiddag is het Leidseplein plaats van handeling.

“De Heere Jezus Christus is voor zon­daren gestorven om hen zalig te maken. U kiest uw eigen weg. Dan zal u eeuwig dood zijn,” vervolgt Hovestadt.

Als zijn dwingende betoog uiteindelijk toch op wat wrevel stuit, grijnst hij voluit: “Há, dat doet pijn hè? Dat wekt weerstand. U dacht op uw gemakje een verhaaltje te schrijven. Maar dít is de werkelijkheid. Zó werkt het. Dit zeg ik ook tegen mensen op straat.”

Niemand kan om de Bijbelbus heen. Het is een omgebouwde ambulance, nauwelijks van een echte te onderscheiden. Wie dichterbij komt, ziet al gauw dat hier geen levens, maar zielen gered worden. ‘Jezus roept ook jou!’, ‘Bekeer je tot God en geloof het Evangelie’, ‘Gratis Bijbelboek’ valt in kapitale letters op de knalgele luifel te lezen.

Vijf vrijwilligers van Stichting Evange­lisatie Sjofar waaieren uit over het plein en zetten hun boodschap kracht bij door mensen aan te spreken (‘Bent u bekend met de Bijbel?’) en evangelisatiefolders (‘Jezus roept ook jou!’) uit te delen.

Blind geboren

Hovestadt neemt een slok uit zijn bekertje koffie. Zijn opzwepende fanatisme van zo-­even heeft plaatsgemaakt voor een kalmer decorum: “Mensen worden blind geboren: ze zien God niet. Wij wijzen ze de juiste richting. Net als de richtingwijzers hier op straat.”

Hij wendt zich tot een man in een oranje Thuisbezorgdpak: “Bent u bekend met de bijbel?” “Ja hoor, die heb ik thuis,” antwoordt die meteen. Haastig loopt Hove­stadt met hem mee: “Maar léést u hem ook?”

“Zeker weten, man!”

Jan-Dirk Liefting (55), medeoprichter van Stichting Evangelisatie Sjofar en Tanneke Treur (25), stagiair van de opleiding missionair werk, blijven in de buurt van de kraam, waar gratis bijbels verkrijgbaar zijn. Het is Treurs eerste dag en dat mag, zo midden op het drukke Leidseplein, een vuurdoop heten. Anders dan Hovestadt beschikt ze nog niet over de zelfverzekerde overredingskracht waarmee hij zijn ­toehoorders soms klemzet. Bescheiden reikt ze folders aan. Met haar zachtmoe­dige ­uitstraling weet ze meer dan eens de aandacht vast te houden. Maar eenmaal in gesprek met een groepje alternatieve studenten laat ze hen al snel welwillend wegglippen – weliswaar met een evangelisatiefolder in hun hand, maar zónder haar op school geleerde verhaal. “Ze moesten de trein halen. Dan ga ik ze niet ophouden,” verklaart ze. Zelf wil ze vanmiddag immers ook weer op tijd naar haar huis in Woerden.

Treur – geen familie van de schrijfster – volgt naast haar baan als onderwijzeres op de School voor de Bijbel de deeltijdopleiding missionair werk aan het Evangelisch College. “God heeft mij zoveel gegeven dat ik het goed vind om voor Jezus te leven. Dat is niet altijd makkelijk: soms is het een strijd. Toch is het de bron waaruit ik leef. Ik wil anderen daar graag van overtuigen.”

En ja, natuurlijk moet ze wat overwinnen om mensen aan te spreken. “Dit is heel nieuw voor me, maar het is het waard.”

Liefting helpt intussen iemand aan een Oekraïense bijbel en spreekt lovende woorden uit over een dame die een Spaans exemplaar voor haar vriendin meeneemt. “Wat fijn dat u uw vriendin wilt helpen met een bijbel. Gods zegen!”

Tegen Treur, die zich over een echtpaar heeft ontfermd: “Kon je dat stel nog helpen?”

Treur: “Nee, ze spraken amper Engels.”

Rond het middaguur trekken de vrij­willigers zich terug in de wat benauwde beslotenheid van de bus om hun boterhammen te eten, een thermoskan koffie op de grond. De openstaande deur biedt zicht op de kolkende wereld buiten. Rinkelende trams, gonzende gesprekken, een kakofonie van talen, rollende koffertjes, roepende mobieltjes, politiesirenes, wiet-en frituurwalmen, kauwgom en softijs. Op de schouwburg wappert de regenboogvlag.

“Zal ik voorgaan?” Hovestadt vouwt zijn handen. De anderen volgen zijn voorbeeld. Met gebogen hoofd en gesloten ogen bidden zij met hem mee. Geen afgeraffeld ‘Here, zegen deze spijze, amen’, maar een langdurig gebed met meanderende vol­zinnen, vaak ontleend aan de Bijbel. Na het afsluitende ‘amen’ staan de vijf veerkrachtig op en maken zich gereed voor een nieuwe ronde. Als een commandoteam op weg naar een inval klimmen ze één voor één uit de ambulancewagen.

Het vergt moed om op straat te gaan staan in de wetenschap dat een groot deel van het publiek je blijde boodschap afwijst of zich er zelfs aan ergert. Mensen die je bespugen, die kwaad worden, je bespotten en uitlachen, die bijbels voor je neus in stukken scheuren of in vuilnisbakken smijten: Jan-Dirk Liefting heeft het allemaal al eens meegemaakt. “Dat hoort erbij,” zegt hij luchtig. “Deze mensen hebben een groter probleem dan wij. We ruimen de flarden van een gescheurde bijbel netjes weer op. Het is alleen maar een bewijs van wat wij geloven. ‘Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien word je gehaat of weg­gestuurd. Misschien schelden de mensen je uit of bespotten ze je. Als dat met jullie gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel,’ zegt de Bijbel daarover.”

Ook bij de Pride

De Bijbelbus mag dan op flink wat weerstand stuiten, helemaal zonder succes is hij niet. Inmiddels beschikt de stichting over 7 bussen en 30 vrijwilligers, die op 72 locaties in Nederland actief zijn. Ook bij grote evenementen zoals The Passion, de Pride en het Eurovisiesongfestival zijn ze te vinden.

“We hebben ontelbare prachtige gesprekken gevoerd, tienduizenden bijbels en meer dan een miljoen folders uitgedeeld. 22 jaar geleden begonnen we met een groep jongeren met evangeliseren ­tijdens het EK voetbal, dat toen in Nederland georganiseerd werd. Dat beviel zo goed dat we het vaker wilden gaan doen. Zo ontstond Stichting Evangelisatie Sjofar. Met onze omgebouwde ambulances trekken we door het land. Ze vallen op en dat is ons doel.”

De stichting wordt niet gefinancierd door kerken, maar door giften van parti­culieren en bedrijven. “We ondersteunen lokale kerken en gemeenten wel bij de evangelisatie en proberen zoveel mogelijk met ze samen te werken door bijvoorbeeld onze activiteiten aan hen over te dragen.”

Liefting, getrouwd, vader van zes kinderen en woonachtig aan een bosrand in Ede, is twee dagen per week op pad met de Bijbelbus en fulltime actief voor Stichting Evangelisatie Sjofar. “Ik had een goedlopende fabriek in hekwerken, maar die heb ik jaren geleden verkocht. Het maakte mij financieel onafhankelijk. Daarnaast ben ik eigenaar van een pand waarin ik kamers verhuur. Dit stelt mij in staat mij volledig te wijden aan evangelisatie. En dat doe ik graag, want Jezus is mijn redding,” legt Liefting uit.

In zijn boek Als je niet meer kunt zwijgen beschrijft hij tientallen even anonieme als opzienbarende voorbeelden uit de praktijk. Een lesbisch meisje dat na zijn betoog over de Bijbel onthulde dat ze eigenlijk alleen maar lesbisch was omdat ze vroeger door mannen was misbruikt. Drie Marokkaanse jongens die eerst op hem scholden, maar na een gesprek met hem in de bus stapten, met hem beden en in dat gebed vroegen of Jezus in hun hart wilde komen wonen en hun vergeving van zonden wilde schenken.

Vluchtelingen

Liefting grossiert in zulke verhalen, niet zelden even miraculeus als die in de Bijbel zelf. “Ja, dit soort dingen gebeuren écht. Daar doen we dit voor.”

Vrijgevochten Amsterdam toont zich op deze donderdagmiddag de kwaadste niet. Veel mensen nemen beleefd de folder aan, maar wimpelen verdere toenadering vriendelijk af. Een man steekt uitbundig zijn arm in de lucht: “The Lord, yeah I know him!”

Liefting spreekt met een vrouw, Jordanees accent, een sigaret in haar hand. Ze praat over haar buurman, die tien dagen dood in huis lag zonder dat iemand het wist, over de vluchtelingen uit Ter Apel die ze bepakt en bezakt uit de tram zag stappen, op weg naar de Voedselbank. Met genoegen vertelt Liefting haar hoe hij met de Bijbelbus levensmiddelen en bijbels uitdeelde in Ter Apel en hoe gretig vooral die bijbels werden aangepakt.

“Ja, ja, nou mooi, hoor. Maar het is erg toch daar? Dat gun je niemand.” Ze wijst op een brochure met een Bijbelse afbeelding. Het sigarettenstompje gloeit tussen haar beringde vingers: “Geef me die maar. Kan ik mooi als kaart gebruiken. Dan plak ik hem ergens op.”

Dan posteert zich een groepje puber­jongens rond het bord met waarschuwende tekst dat de vrijwilligers hebben uitgestald: ‘Covid en het klimaatprobleem. Hoe lossen we het op?’

Aandachtig lezen de jongens de lange tekst. De wereld zal vergaan, maar er is een uitweg: bekering en volmaakte harmonie met je Schepper en de schepping, zo luidt de boodschap.

Liefting gaat losjes bij hen staan, als een voetbaltrainer die zijn pupillen het juiste positiespel zal bijbrengen. “Dag jongens! Zijn jullie bekend met het evangelie?”

Twee van hen vertellen dat ze gedoopt zijn en eerste communie deden. Saai vonden ze dat.

“En jij, jongen?” vraagt hij de derde.

“Ik ben niks,” verklaart die somber.

“Zeg eens, wat maakt jullie gelukkig?”

De jongen wijst op zijn vriend, een sardonisch lachje rond zijn lippen: “Hij maakt mij gelukkig. Zijn uitstraling, alles. Een topgozer.”

“Dat geluk gaat een keer over, jongens. Over honderd jaar zijn jullie er niet meer. Het lichaam gaat weg, maar de ziel blijft. Denk daar eens over na.”

Glazig kijken de drie hem aan. “Kom, we gaan naar de Mac.”

“Fijne dag, jongens!” roept Liefting monter.

Hij maakt dit regelmatig mee. Vaak komen ze bloedserieus bij de kraam staan, maar vertoont hun stalen gezicht na verloop van tijd ironische barsten en wandelen ze proestend weg.

Een tiener in een hoog opgesneden short met daaroverheen een lange leren jas stapt uitdagend op Liefting af. “Ik ben homo, maar dat wil ik niet meer zijn. Nu wil ik me bekeren tot het christendom. Hoe moet dat?” Liefting hoort hem onbewogen aan.

Fel: “Nou, hoe kan ik me bekeren? Waarom krijg ik geen bijbel van u? Omdat ik homo ben, zeker?”

Mismoedig kijkt Liefting hem na. “Als we twijfelen aan de serieuze bedoelingen geven we niet zomaar bijbels weg. Daar worden soms verkeerde dingen mee gedaan en dat gaan we niet faciliteren,” zegt hij later. “Bij oprechte interesse krijgen mensen eerst het Nieuwe Testament om ze wegwijs te maken.”

Elleboogstoot

Treur staat tegenover twee puberjongens, petjes op, Louis Vuittontasje om de schouder. Voorzichtig probeert ze hen iets uit te leggen over het evangelie.

“Mogen wij de eerste bladzijde uit de bijbel hebben voor recreatiepurpose?” vraagt de ene jongen.

Treur schudt van nee. De jongens geven niet op. “Wat vindt u dan het mooiste uit de Bijbel, mevrouw?”

Er licht iets op in haar blik. Ze begint te bladeren en leest Johannes 3, vers 16 voor: “Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren zoon ­gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet ­verloren gaat, maar eeuwig leeft.”

De jongens knikken overdreven met hun hoofd: “Diep, mevrouw. Heel inspi­rerend. Daar ga ik in mijn leven wat mee doen.”

Zwijgend slaat Treur haar ogen neer.

“Mag ik dat foldertje meenemen, mevrouw?”

Aarzelend reikt Treur het aan. “Dank je wel, want ik heb geen wc-papier meer thuis,” zegt de jongen. Hard lachend maken ze zich uit de voeten.

Zo’n lange dag eist zijn tol. Hovestadt heeft zojuist ruim een kwartier gepraat met een man met lange dreadlocks. “Een mooi gesprek. Prachtig.”

Maar er was ook die elleboogstoot die hij maar net kon ontwijken. Misprijzende blikken, norse afwijzingen. Een man spuugt een fluim op de grond, niet ver bij hem vandaan. “Er viel iets uit uw mond, meneer,” roept Hovestadt ferm.

Het zit er bijna op. Liefting bouwt de luifel af. Treur pakt haar tas in. “Lukte het?” informeert een vrijwilliger die ­terugkeert van zijn tocht rondom het plein. “Nog niet heel erg. Op mensen afstappen vind ik nog wel moeilijk,” bekent ze.

Afgemeten: “Da’s wennen ja. Maar alles went.”

