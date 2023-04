De bezorgers maken een avond bij Reggae Rita onrustig, maar de smaken zijn onvergetelijk (7 ½)

Bij Reggae Rita mag het er wat rommelig aan toegaan, de smaken zijn authentiek en hier en daar zelfs onvergetelijk. Culinair recensent Mara Grimm is zelfs zo onder de indruk dat ze een week na haar bezoek opnieuw aanschuift.

We moeten het dringend ­hebben over afhaal­maaltijden. Niet over de lusten, want die spreken voor zich. Met de lasten ligt het anders: het constant komen en gaan van maaltijdbezorgers kan een flinke impact hebben op de sfeer in restaurants. Bovendien bestaat de kans dat de keuken over­belast raakt, wat weer gevolgen heeft voor de kwaliteit. Precies daarom stopte mijn favoriete sushi-afhaaladres (Hokkai Kitchen in IJmuiden) onlangs met takeaway, waardoor de focus weer volledig komt te liggen op het restaurant. Slim, maar lang niet alle ondernemers kunnen zich dat permitteren.

Reggae Rita’s is daar een voorbeeld van. De Jamaicaanse Rita kwam een jaar of negen geleden naar Nederland en kookte een tijdje in de Westerparkbuurt. Inmiddels is haar zaak verhuisd naar een tochtige hoek van de Nieuwe Kerkstraat en de Weesperstraat. Op het moment van mijn bezoek staat het logo van de vorige eigenaar nog op de ramen: Rita heeft haar eigen naam er gewoon zelf in gekleurde letters onder geschreven en een Jamaicaanse vlag opgehangen. Ook aan het wat steriele interieur is nog vrij weinig gedaan. Maakt allemaal niet uit, want waar wél in is geïnvesteerd is de flinke houtskooloven. Dat is meteen ook de spil van de keuken waar Rita en haar partner Nicholas koken, en bovendien onmisbaar voor misschien wel het bekendste Jamaicaanse gerecht dat er is: jerk chicken.

Je kunt overdag al terecht voor jerk chicken wraps, jerk chicken & waffles en koffie uit de Jamaicaanse Blue Mountains, maar ’s avonds wordt het pas druk. En ja, óók met maaltijd­bezorgers die in en uit lopen. Daardoor ontstaat een nogal onrustige sfeer en dat is zonde, want feitelijk is het hier heel laidback, met lekkere reggae uit provisorisch opgehangen speakers. Bestellen gaat snel, via een QR-code, maar aangezien er een hele rits afhaaltasjes naast de oven klaarstaat om gevuld te worden, duurt het even voor ons eten komt en zijn niet alle gerechten voorradig. Zo had ik me enorm verheugd op de curry goat, die al op is.

Intens rokerig

Vooraf bestellen we huisgemaakte patties, die je zou kunnen beschouwen als de Jamaicaanse empanada’s. Die met saltfish heeft een geel, flakey deeg en is smakelijk, al had de vulling wat guller gemogen. Er is ook een flink gekruide vegavariant met mais en boontjes. Maar we komen natuurlijk vooral voor de kip. Voor een goede jerk chicken wordt het vlees minstens 24 uur gemarineerd in onder andere gember, knoflook, lente-ui, kaneel, tijm, azijn, piment en Scotch Bonnet-pepertjes. Dat zijn pittig-zoete pepertjes die Rita net als veel van haar ingrediënten uit Jamaica laat komen omdat ze de in Nederland verkrijgbare variant niet pittig genoeg vindt. Vervolgens wordt de kip geroosterd, en dat moet bij goede jerk vlák boven houtskooltjes in de oven. In een gewone oven lukt dat dus niet: zonder rook, geen jerk.

Je proeft meteen waarom. De stukken kip die we van Rita krijgen zijn supersappig van­binnen en hebben heerlijke, ­bijna krokant donkere randjes en vooral: een intens rokerige en warm kruidige smaak. Erbij huis­gemaakte jerksaus en prima rijst met bonen. Jammer dat de op het menu beloofde coleslaw is vervangen door een koud en plichtmatig slaatje, maar dat is dan ook meteen het enige punt van kritiek. We drinken er huisgemaakte passievruchtlimonade bij, want het Jamaicaanse bier is op en de combinatie van rum en recenseren lijkt me niet per se handig.

Stokvis en ackee

We proeven ook hét nationale gerecht van Jamaica: ackee and saltfish. Ze maken hier ook een vegan versie, maar wij kiezen de klassieker, gemaakt van stokvis en ackee of aki. Deze peervormige vrucht komt oorspronkelijk uit West-Afrika, maar kwam naar Jamaica door slavenhandel en is niet meer weg te denken. Het is familie van de lychee, maar niet zoet. Het bleekgele vruchtvlees heeft een zachte structuur, een beetje zoals een gekookte kikkererwt, en de milde en licht notige smaak gaat perfect samen met de vis. Samen met ui, paprika en Scotch Bonnet en wat rijst is dit een krachtig, maar ingetogen en authentiek gerecht. De portie fried plantain die we er los bij bestellen is de ideale tegenhanger van de zoutige vis en sowieso redelijk onmisbaar bij een Jamaicaanse maaltijd.

Na is de cake qua smaak fijn kruidig, maar erg droog. Desondanks ben ik enthousiast over deze simpele, maar ontzettend authentieke zaak. Sterker: een week na mijn bezoek schuif ik opnieuw bij Rita aan. Ook dan is het eten fantastisch en kan de muziek niet beter, maar ook dan is het een komen en gaan van maaltijdbezorgers. Rita kan daar vrij weinig aan doen: bijna 40 procent van haar gasten haalt sinds de lockdown af en die omzet kan ze niet missen. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval dus niet zozeer bij de restaurants, maar vooral bij ons, de gasten. Ga de gerechten van Rita en Nicholas dus zeker proeven – maar wáág het niet ze thuis te laten bezorgen.

Reggae Rita’s

Nieuwe Kerkstraat 84

do-zo 11.00-22.00 uur

06-25310391

Best

De jerk chicken is intens rokerig en kruidig.

Minder

De Jamaicaanse cake kan smeuïger.

Opvallend

Rita en Nicholas organiseren regelmatig een Jamaicaanse fish fry. Hou voor de data @reggae_rita op Instagram in de gaten.

Leukste tafel

Vanaf tafel 2, achterin de hoek, heb je uitzicht op de hele zaak.