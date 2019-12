De Bezige Bij-Uitgever Francien Schuursma: ‘Ik ben van jongs af aan Ajaxfan’

Francien Schuursma (54) is uitgever bij De Bezige Bij, die 75 jaar bestaat. Ze komt graag bij de bloemenkraam tegenover het Stedelijk om een eigen boeket samen te stellen. ‘Daar word ik heel hebberig van.’

Restaurant

“Brasserie Keyzer. Ik zit daar vaak met schrijvers en redacteuren om plannen te bedenken, liefst verstopt in een van de nisjes. Dat werkt daar heel goed, wellicht omdat er in het verleden zoveel literaire geesten hebben rondgedwaald.”

Favoriet vervoersmiddel

“Natuurlijk de fiets. Wat moet een mens in Amsterdam zonder? Verder ben ik een groot fan van de Noord/Zuidlijn. Die brengt me vanuit De Pijp, waar ik woon, in vijf minuten naar het Centraal Station. Een auto heb ik al jaren niet meer.”

Mooiste plein

“Ik hou erg van het Museumplein. Ik fiets er dagelijks langs op weg naar De Bezige Bij, waar ik al twintig jaar voor mag werken. De Bij zit sinds 1945 in een prachtig pand in de Van Miereveldstraat, vlak achter het plein. Het huis is eigendom van onze schrijvers. Deze week hebben we in de hal een gedicht van Ramsey Nasr onthuld, De dag kan komen, dat hij op ons verzoek schreef voor het 75-jarig jubileum van de uitgeverij. Het hangt tegenover De achttien dooden van Jan Campert, de illegale eerste uitgave van de uitgeverij in de Tweede Wereldoorlog.”

Keramiek Centrum Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te relaxen

“Ik zit al jaren op woensdagochtend met mijn handen in de klei in het Keramiek Centrum Amsterdam, het gezellige atelier van Charlotte Boersma op de Overtoom. Als ik daar binnenwandel, ontspan ik ter plekke. Charlotte heeft gedreigd volgend jaar met pensioen te gaan, maar ik hoop dat ik haar daarvan kan weerhouden.”

Rijp voor de sloop

“Het enige wat ik niet mooi vind op het Museumplein is het meubilair, die vreselijke paarse dingen. Mogen die alsjeblieft worden vervangen door mooie houten banken?”

De bloemenkraam op de Van Baerlestraat Beeld Lin Woldendorp

Favoriete winkel

“De bloemenkraam op de Van Baerlestraat, tegenover het Stedelijk. Je mag er bloem voor bloem je eigen boeket samenstellen, een zalige bezigheid. Ik word er altijd heel hebberig en heel gelukkig van.”

Uitgaan

“Ik ga het liefst naar de bioscoop. Bij voorkeur bij mij om de hoek, naar Rialto of Cinecenter. Bij Pathé durf ik nauwelijks meer te komen vanwege de muizen.”

Rialto Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te sporten

“Vroeger heb ik gehockeyd – in de jeugd bij Pinoké in het Amsterdamse Bos, als senior bij FIT in Noord, en als veteraan bij VVV, naast de Kalfjeslaan. Daarnaast sloeg ik weleens tegen een tennisbal in het Vondelpark, maar nu doe ik niets meer. Ik vind sportscholen tamelijk deprimerend, en houd mezelf voor dat het op en neer rennen van de trappen bij de uitgeverij ook heel goed is. Verder wandel ik zo veel mogelijk met mijn lief Jan Willem in de duinen en bossen bij Haarlem.”

Café

“In Wildschut werd ik voor het eerst gezoend door Jan Willem, dus die tent kan niet meer stuk voor mij.”

Favoriete Amsterdammer

De buitenmuur van het pand van uitgeverij De Bezige Bij. Beeld Lin Woldendorp

“Remco Campert. Een van de vreugdes in mijn leven is dat ik, toen ik voor de Bij ging werken, Remco heb leren kennen. Ik ben trots en blij dat ik twee jaar geleden zijn gedicht Verzet begint niet met grote woorden heb laten aanbrengen op de buitenmuur van het pand van de uitgeverij. Toen het er eenmaal hing, was het alsof het er altijd al was geweest.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Omdat ik me hier thuis voel, omdat het me gelukkig maakt om over de grachten te fietsen, en omdat ik al van jongs af aan Ajaxfan ben.”

Met pek en veren de stad uit

“Ik heb geen geduld meer met klimaatontkenners. Ik snak naar moedige politici die de ingrijpende maatregelen durven te nemen die nodig zijn.”

Museum

“Het Rijksmuseum. Deze week hebben we opnieuw in hun bibliotheek een groepsfoto gemaakt van alle schrijvers en medewerkers van De Bezige Bij, zoals dat eerder gebeurde in 1969 en in 2004. Dit keer stonden we voor de lens van de geweldige Vlaamse fotograaf Stephan Vanfleteren.”

Een avond stappen met

“Mijn nichtje Marron Loods. Ze is vorige week 21 geworden en haalde deze zomer cum laude haar bachelor in Environmental Sciences aan het Amsterdam University College. We hebben dus veel te vieren. En ze kan geweldig dansen. Zij en haar vrienden maken dat ik, ondanks mijn zorgen over het klimaat, voorzichtig optimistisch durf te zijn over de toekomst.”