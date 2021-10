De beste speculaasjes van Noord-Holland haal je bij Bakkerij Westerpark

De speculaas van Bakkerij Westerpark. Beeld Birgit Bijl

Kunt u het geheim van de smid openbaren?

“Gebruik altijd roomboter, niet te veel speculaaskruiden – maar wel de beste – gebruik karnemelk en twee soorten basterdsuiker. Ik wil het ­recept niet helemaal verklappen, maar dit zijn een paar dingen.”

Is het prijswinnende speculaasje uw eigen recept?

“Ja, mijn vriendin Marcella en ik hebben het drie jaar geleden ontwikkeld toen we de winkel hier overnamen. We zijn hartstikke trots op de prijs, want je zoekt als startende bakker toch naar bevestiging, en dat we de winnende speculaas bakken uit 300 inzendingen is dat toch wel. Het was ook pas de eerste keer dat we meededen aan de speculaasverkiezing.”

Waarom is er eigenlijk een speciale speculaasprijs?

“Speculaas is natuurlijk een veel gegeten, populair koekje, maar er is ook iets geks mee. Speculaas bakken is moeilijker dan andere koekjes bakken, want het deeg is al bruin voor het de oven in gaat. Het is dus heel moeilijk afbakken; het luistert nauw. Ik bak de speculaasjes ook altijd zelf, het gaat echt om timing en feeling.”

Is het de specialiteit van het huis?

“Vanaf nu wel, denk ik. Maar onze specialiteiten zijn carrotcake en op zaterdag bakken we alweer oliebollen, ook ontzettend leuk.”

Gaat u vanaf nu extra speculaas ­bakken?

“Dat zit er dik in. Superleuk hoor; de vraag is meteen verdubbeld, echt niet normaal. We bakten het hele jaar door al speculaas, maar sinds afgelopen weekeinde merken we dat er meer vraag naar is. Het gaat ongekend hard. Ik denk erover om twee keer per dag speculaas te gaan bakken.”