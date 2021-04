De beste culturele tips voor deze lockdownweek

Anutosh, Patrick Bergsma, Leon van Opstal: De schoonheid van het verval. T/m 8 mei in Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200. Beeld Leon van Opstal

Expo: Arnout Killian: TUBES

Akoestiek is een bijzonder fenomeen. Een geluid klinkt in de ene ruimte anders dan in de volgende. Maar een verandering in geluid kan ook de perceptie van ruimte beïnvloeden. Die gedachte was het startschot voor Arnout Killians meest recente serie geluidswerken. Het gaat om een installatie van twaalf speciaal voor de gelegenheid ontworpen speakers. De vijf werken van dertig minuten elk laten de galerie zwellen, krimpen, rimpelen en tollen.

T/m 13 juni in Van Zijll Langhout/Contemporary Art, Brouwersgracht 161, open op afspraak

Expo: Yuchen Li: When Rembrandt shops at Toko and I go to AH

Er is heel wat af te lezen aan 17de-eeuwse stillevens. Naast de gebruikelijke vanitassymbolen (half geschilde citroenen en dode vis) of de net zo moralistische aansporing om vooral matig te leven, zijn er economisch, politiek en sociologisch geladen elementen te identificeren. De keuze van fruit wijst bijvoorbeeld op contacten met overzeese gebieden. En duur servies etaleert rijkdom. Fotograaf Yuchen Li maakt hedendaagse varianten met flesjes bier, kleurrijke zakken rijst en bananen waar de supermarktstickers nog op zitten. Deze stillevens vertellen over de hedendaagse wereldmarkt, verspilling en de internationale voedselpolitiek.

T/m 30 april in Kunsthek, Oosterpark (aan de kant van de Linnaeusstraat)

Expo: Toon Teeken: Babel

“Ik schilder om mijn relatie tot de dingen en de wereld op te helderen,” zei Toon Teeken eens in een interview. In het afgelopen coronajaar is die wereld een stuk kleiner geworden, maar de verwondering niet minder groot. Dus ging Teeken aan de slag met zijn volgeladen keukentafel, die onder zijn handen veranderde in een alternatieve wereldkaart. Voor de serie Babel stapelde hij afval en verf zo hoog mogelijk op. En hij portretteerde geen modellen maar zichzelf, wat tot de nodige vervreemding leidde en een titel (Not me) die Magrittes Ceci n’est pas une pipe echoot.

T/m 25 april in galerie Dudokdegroot, Tweede Laurierdwarsstraat 1-3, op afspraak

Expo: Anutosh, Patrick Bergsma, Leon van Opstal: De schoonheid van het verval

Het is een beetje decadent, maar verval en vervuiling hebben vaak een hoge esthetische waarde. De drie kunstenaars in deze groepstentoonstelling vangen die morbide, melancholisch stemmende schoonheid op verschillende manieren. Bij Anutosh is het sterfproces nog ogenschijnlijk iets natuurlijks: bomen vallen om en rotten weg, of is het bos toch aangetast? Patrick Bergsma beeldt de ongelijke strijd uit tussen verstedelijking en natuur. Leon van Opstal geeft uitgestorven insecten een tweede leven: hij voorziet ze van buitenboordkanonnen en raketwerpers.

T/m 8 mei in Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200, op afspraak

Muziek: Elton John & Dua Lipa

Elton John figureerde al in de veelgeprezen livestream Studio 2054 van Dua Lipa. Nu heeft John de uitnodiging geretourneerd en is Lipa te gast op zijn jaarlijk pre-Oscarparty ten bate van de Elton John AIDS Foundation, in de nacht van zondag op maandag. John heeft overigens nog steeds een deel van zijn vaarweltournee om af te maken. Wie hem live miste in de Ziggo Dome heeft nog kans. Begin september toert hij door Duitsland, met daarbij twee concerten in Keulen op 8 en 30 september.

Maandag 26 april, via universe.com, €18

Muziek: Testevenementen

Drie proefconcerten komende week in Paradiso en de Melkweg. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de dagen die een voorzichtige terugkeer naar de dampende concertzaal moeten inluiden. In Paradiso treden de Turks-Nederlandse rockband Altin Gün, rapper Sor en chansonnier en amuseur Thijs Boontjes op. De Melkweg presenteert Kevin, Merol en Hang Youth. Nodig: een negatieve coronatest van maximaal 40 uur oud en een goed humeur. De concerten waren binnen een uur uitverkocht. Het tekent de bijna onstilbare honger naar livemuziek.

Theater: ITALive: De dingen die voorbijgaan

‘Een ontzettende, ontzaglijke tragedie,’ zo omschreef Louis Couperus zijn roman Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (1906). Over een onverwerkt familiedrama. Het was in 2016 de tweede romanbewerking van Couperus die Ivo van Hove regisseerde voor de Ruhr­triënnale – na De stille kracht. Wonderschone enscenering met groot ensemble van ITA in samenwerking met Toneelhuis Antwerpen. Met onder anderen Abke Haring en Aus Greidanus jr.

Livestream via ita.nl, 26 april, 20.00 uur, €12,50

Theater: Firma Mes online: Tech

Firma Mes uit Den Haag vierde het 10-jarig bestaan twee jaar geleden met een drieluik over technologie: Tech. Nu online te zien. In Alice speelt Anna Raadsveld een hyper­intelligente huishoudrobot. Lindertje Mans brengt als sekspop Robin een onewomanrobotopera in The Life and Death of a Sex Robot. In Locke gaat een man (Daan van Dijsseldonk) in gevecht met zijn auto en telefoon om zijn leven op de rails te houden. Zeer onderhoudend geheel.

HNT.nl, 24 april 19.00 uur, 25 april 15.00 uur, €12,50

Film: Benh Zeitlin: Wendy

Regisseur Benh Zeitlin overdonderde in 2012 met zijn debuut Beasts of the Southern Wild, een magisch-realistisch verhaal rond een kinderleven aan de rafelranden van de bayou. Dezelfde energieke aanpak past hij weer toe in de langverwachte opvolger, een moderne hervertelling van het Peter Panverhaal vanuit het perspectief van het meisje dat in diens kielzog op avontuur gaat.

Te zien op Picl

Film: Radu Jude: Forget About These Films!

Naar aanleiding van de Gouden Beer die de Roemeense regisseur Radu Jude onlangs won, vertoont documentaireportal DAFilms een programma met vijf eerdere, vooral korte films. Judes venijnige, zwartkomische satires confronteren je met de bittere Roemeense en Europese geschiedenis.

Tot 30 april op DAFilms.com

Film: Pema Tseden: Balloon

Sinds de Chinese overheid in 2015 de beruchte eenkindpolitiek losliet – tegenwoordig zijn per gezin twee kinderen toegestaan – komen er ook mondjesmaat films langs de staatscensuur die de gevolgen van de maatregel onder de loep nemen. Dat resulteert vaak in epische tragedies; zie bijvoorbeeld So Long My Son van Xiaoshuai Wang (Pathé Thuis, Cinemember). De Tibetaanse filmmaker en schrijver Pema Tseden pakt het droogkomischer aan in Balloon, zijn zevende speelfilm. In een afgelegen gehucht moet een gezin van schaapsherders in de vroege jaren tachtig met het nieuwe beleid om zien te gaan. Grootste probleem is dat hun twee jongste zoontjes de condooms steeds gappen, om ze als ballonnen te gebruiken. Tsedens verraderlijk simpele handheld-beelden zitten vol ongeforceerde symboliek.

Te zien op Picl

Divers: Tekenen met houtskool

Museum het Schip organiseert verschillende online workshops met deze week: houtskool tekenen voor volwassenen. In deze workshop leer je in twee uur hoe je met licht en schaduwwerking diepte en perspectief creëert. Van tevoren wordt een pakketje opgestuurd met benodigde materialen en instructies. Er zijn workshops voor beginners en voor gevorderden.

Vanaf 25 april 14 tot 16 uur, hetschip.nl, 25 euro (inclusief materiaal)

Divers: Unknown Legend

Tom van Veen, gefascineerd door het theatrale van de Griekse tragedie, verzamelt elementen uit de wereld om zich heen. In Unknown Legend slaat hij met olieverf een brug tussen popcultuur en de kunstwereld. Populaire kleding­items worden verheven tot iconen, zwevend tegen diepblauwgrijs dat een verre, droomachtige toestand of herinnering suggereert. De schilderijen vertellen over de huidige jeugdcultuur, de waarde die mensen aan objecten toedichten en hedendaagse iconen.

Tot en met 16 mei in de raamexpo van de Melkweg, Marnixstraat 409