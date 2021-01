De ballen mikken, je lange keu gebruiken

Vooral de discoavond wordt veel beschreven. Beeld Inge Duiker

‘Hier zitten de pubers normaal gesproken,” zegt de meester van groep 8 als hij de lege klas inloopt. Hij merkt het bij elke tekst die hij voorleest: een deel van de jongens is continu aan het doordenken. Elke tekst kan aanleiding tot schunnige gedachten zijn. “Al ­vertel ik over ‘een groot evenement’. Dan wordt het woord ‘groot’ eruit gepikt en klinkt er: ‘Groot! Groot!’”

De helft van de klas begint te lachen, de andere helft begrijpt niet wat er grappig is. Die noemt hij liefkozend ‘de puppy’s’. En dan is er nog de overtreffende trap: puberende meisjes. Zij zijn vaak een stuk verder dan de jongens. Een aantal is zelfs al langer dan de meester. Voor de meisjes uit de bovenbouw is maandverband beschikbaar op school. Iets waar de meester als startende leerkracht helemaal geen rekening mee had gehouden. Hij kan zich niet herinneren dat er vroeger meisjes bij hem in de klas zaten die ongesteld waren, of hij had het niet door en was zelf een puppy.

Het fikse pubergehalte in de klas kwam al vroeg aan het licht. Omdat groep 8 vorig jaar door corona niet op kamp was geweest, besloten de leraren meteen aan het begin van het schooljaar te gaan. Sommige ouders hadden hun bedenkingen. Maar omdat op de kamplocatie de coronaregels strikt werden nageleefd, kregen ze groen licht. En zo vertrokken ze voor een paar dagen naar de bossen in de buurt van Zwolle. Voor sommige mensen een logische en misschien zelfs herkenbare plek voor een weekendje weg, maar niet voor deze leerlingen. Sommige kinderen waren zelfs nog nooit in een bos geweest. Ook niet in het Amsterdamse Bos.

Twerken

Het was een doorslaand succes. Zo blijkt ook uit de verslagen die de leerlingen gemaakt hebben. Grote gekleurde vellen papier met blije teksten en foto’s. Vooral de discoavond wordt veel beschreven in de ‘elfjes’. Een elfje bestaat uit elf woorden, verdeeld over vijf regels. Er zijn hele brave bij, maar ook doordenkers van de jongens die ook tijdens het kamp met andere dingen bezig waren.

Poolen

Heel gezellig

De ballen mikken

Je lange keu gebruiken

Verliezen

En dan de elfjes van de puberende meisjes. Sierlijke letters, met hier en daar een foto erbij geplakt die meesters wenkbrauwen deed fronsen.

Disco

Met vrienden

Heel veel jongens

Helemaal naar de grond

Twerken

Met opmerkingen als ‘Was je je sleutels kwijt op de dansvloer, Alisha?’ probeerde de meester er nog een draai aan te geven, maar de tekst bleef zoals hij was. “Ze ­schamen zich er totaal niet voor,” zegt hij lachend. Het elfje met de foto van het twerken liet de leerling vol trots een paar weken in de gang van de school hangen. Een voordeel misschien dat de lessen nu online zijn, en er geen ruimte is voor dubbelzinnigheid.