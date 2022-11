De baardvleermuis, duinparasolzwam en zeldzame holenspin: in de duinen vindt boswachter Luc Knijnsberg ze allemaal

Hij vindt in de bunkers of in het duinbos onder meer de baardvleermuis en de franjestaart, maar net zo goed de zeldzame holenspin en de duinparasolzwam. Boswachter Luc Knijnsberg (52) van PWN deelt er foto’s van op sociale media. ‘Ik wil mensen verwonderen.’

Overwoekerd door klimop, bramen en brandnetels ligt aan de rand van Egmond aan den Hoef een bunker verscholen. Het is behoorlijk wrikken met de sleutel in het slot van de roestvrijstalen deur, maar dan heeft Luc Knijnsberg, boswachter van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, hem open. Al 25 jaar beheert Knijnsberg dit gebied, en dan specifiek het duinbos van het Noord-Hollands Duinreservaat.

Binnen laat Knijnsberg zich via een provisorische trap naar beneden glijden. De bunker is een overblijfsel van de Atlantikwall. Op het terrein van PWN staan er talloze. Deze is net als vijftig andere geschikt gemaakt voor dieren, vooral insecten in dit geval, om in te overwinteren. Andere bunkers zijn speciaal voor vleermuizen ingericht. De gaten in de muren zijn zoveel mogelijk dichtgemetseld of met houten planken afgedekt om een constant klimaat te bieden.

“Kijk, daar hangt een dagpauwoog,” ziet Knijnsberg in een oogopslag. Met zijn zaklamp schijnt hij naar het plafond, waar de vlinder met zijn vleugels tegen elkaar aan hangt. Vlak naast de deur zit een grote tijgernaaktslak tegen de betonnen muur geplakt en in de hoek weet hij een holenwielwebspin aan te wijzen. De muren zijn beklad met graffititeksten, uit de tijd dat de bunker nog niet afgesloten was.

In de hoek van de bunker druppelt water naar binnen. Door kieren in het plafond komen de wortels van klimop: ze hangen in lange slierten door de ruimte. Speciaal voor de egel is een buis naar buiten toe gemonteerd, en in het midden is een stapel stenen voor deze soort neergelegd om te schuilen.

Baardvleermuis en franjestaart

“Zo’n twintig jaar geleden zijn we begonnen met het dichtmaken van de bunkers,” zegt Knijnsberg. “Niet alleen vleermuizen hebben daar profijt van, maar ook nachtvlinders, muggen, spinnen en slakken. Elk jaar doen we er drie of vier.” In de bunkers van het Noordhollands Duinreservaat leven vierhonderd vleermuizen, waaronder water-, grootoor-, meer-, baardvleermuis en franjestaart.

In de bunker waar we nu zijn ontdekte Knijnsberg vorig jaar een zeer zeldzame spin: de holenspin, een soort die normaal alleen in het zuiden van Nederland voorkomt. “Geen idee hoe die hier verzeild is geraakt.” Knijnsberg speurt met zijn zaklamp langs de muren. “Het kan bijna niet dat ie weg is.”

In de hoek is het raak. Knijnsberg maakt met een klein Sony-cameraatje een foto op macrostand en laat het resultaat zien. Wat met het blote oog bijna niet te zien is, wordt op het scherm duidelijk zichtbaar. De spin is beige met een subtiel, bruin streepjespatroon. “Wat een schoonheid hè?” zegt Knijnsberg glunderend.

Als kind was Knijnsberg bang voor spinnen, maar hoe meer hij zich in de dieren ging verdiepen, hoe mooier en interessanter hij ze vond. Op zijn Facebookpagina (meer dan 2000 vrienden) en Instagram (boswachterpwn_luc – 1012 volgers) post hij geregeld foto’s van spinnen, maar ook van paddenstoelen, zeepaardjes, sluipwespen en nachtvlinders. Knijnsberg laat met zijn foto’s zien hoe een op het eerste gezicht doodnormale vlieg, juweelachtig voorkomt als hij in detail te zien is. Op die manier probeert hij mensen te verwonderen over kleine diertjes. “Veel mensen zijn bang voor spinnen. Maar neem de holenspin. Als je op een foto laat zien hoe die eruitziet, kan het bijna niet dat je zo’n dier lelijk of vies vindt.”

Knijnsberg groeide op in Schoorl, waar hij met zijn broer dagelijks in de duinen ravotte. “We spaarden schedels, vogeleieren, we visten en zetten fuiken – dingen die jongetjes in die tijd deden. Zo leerden we veel over de natuur.”

Boswachter Luc Knijnsberg op zoek naar vleermuizen, spinnen en nachtvlinders in de bunkers in de duinen. Beeld Jennifer Gijrath

Overwinteren in de bunker

We hebben de bunker achter ons gelaten en lopen door de duinen. Knijnsberg stapt met zijn laarzen over het zand dat deels bedekt is met mos en doornstruikjes. Op een duintop gaat hij door zijn knieën en pakt tussen duim en wijsvinger een kleine, witte paddenstoel beet die tussen het mos staat. “Een duinparasolzwam, dit is een typische soort van schrale duinen.”

Na een paar duintoppen te hebben beklommen, doemen ineens grijze bakstenen op die naar een bunker leiden. In de bedompte ruimte is op het eerste gezicht geen dier te bekennen. Maar dan ziet Knijnsberg in het zaklamplicht een kleine watersalamander tussen het puin op de grond. Het donkere diertje houdt zich stil, en beweegt dan plotseling een stukje. Bovenaan de wanden tegen het plafond zijn speciaal voor overwinterende vleermuizen houten latten met gaas bevestigd. Men zijn zaklamp loopt Knijnsberg de ruimtes achter de schotjes na. “Ja, hier zit er een,” zegt hij dan. Het is een watervleermuis, een van de eerste exemplaren die al binnen is om te overwinteren. Elk jaar overwinteren er zo’n twaalf stuks in deze bunker. Tussen het plankje en de muur hangt het beestje doodstil aan het plafond.

De natuur verveelt Knijnsberg ‘geen dag’. “Ook door de wisseling van de seizoenen, en natuurlijk de veelzijdigheid van de duinen,” verklaart hij. ’s Avonds zoekt hij vaak in naslagwerken na welke soorten hij heeft gezien die dag. “Ik vind het leuk om te zien waar zo’n dier eerder is gezien. Maar ik doe dat niet elke avond hoor!’” zegt hij dan snel. “Ik houd ook van avondjes Netflix kijken of naar de bioscoop gaan.”

Prachtbeer – Utetheisa pulchella. Beeld Luc Knijnsberg

De 5 mooiste waarnemingen van Luc Knijnsberg

Prachtbeertje

“Prachtbeertjes leven in Frankrijk, Spanje en Afrika, maar afgelopen oktober kwamen ze met een hoge zuidelijke wind mee naar Noord-Europa. Ik zag op waarneming.nl dat ze gezien waren, vooral aan de kust, en ben gaan zoeken. Ze zitten vooral op bezemkruiskruid, ik wist wel wat plekken in de duinen waar dat groeit. Na anderhalf uur zoeken met collega’s, toen we het net wilden opgeven, zagen we er een.”

Kortsnuitzeepaardje. Beeld Luc Knijnsberg

Kortsnuitzeepaardje

“Vorige winter en het jaar daarvoor vond ik na storm, bij eb, aangespoelde zeepaardjes op het strand. Meestal leefden ze nog. Ze bestaan grotendeels uit kraakbeen, waardoor vogels ze niet lusten. Daardoor kunnen ze best lang blijven leven in het natte zand. Waarschijnlijk leven ze bij windmolens, tussen banken met mosdiertjes. Met storm drijven losgeslagen exemplaren naar de kust. Het zeepaardje heeft alleen een rugvinnetje en kan niet tegen de stroming in zwemmen. Het heeft geen zin om zo’n diertje terug in zee te zetten. Ik heb de zeepaardjes die ik vond naar het Zeeaquarium in Bergen aan Zee gebracht. Daar worden ze verzorgd en met een boot naar een beschutte plek in zee gebracht. Het is een van de schattigste dieren die er zijn. Hoe zo’n beestje naar je kijkt en zwemt, met een staartje dat hij kan opkrullen…”

Grote panterspin – Alopecosa fabrilis. Beeld Luc Knijnsberg

Grote panterspin

“De grote panterspin leeft in de duinen. Overdag zie je hem niet, dan zit hij in zijn holletje in de grond. Deze soort weeft geen web, maar jaagt op insecten door over de grond te rennen. Als je een hoofdlamp op hebt en je schijnt ’s avonds in het duin, zie je hun oogjes oplichten.”

Zandtulpje. Beeld Luc Knijnsberg

Zandtulpje

“Het zandtulpje is een paddenstoel die hoort bij de zeereep, bij de witte duinen. Het is een bekerzwam die groeit op oude helmresten. Als het zandtulpje boven de grond komt, heeft hij eerst een gesloten ‘bloem’, maar die klapt net als een tulp open. Je kunt hem zien van oktober tot en met januari.”

Gewone goudoogdaas. Beeld Luc Knijnsberg

Gewone goudoogdaas

“Goudoogdazen zijn van die vervelende steekvliegen die rond je hoofd zoemen, op je gaan zitten en wat bloed zuigen. Dat levert een bult op. Het zijn echte etterbakken, maar ze zijn wel heel mooi. Je hebt allemaal soorten goudoogdazen, dit is de gewone goudoogdaas.”