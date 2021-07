De aubergine is heerlijk, maar kan een slechte kok direct verraden

Aubergine. Beeld Emma Levie

In Istanboel zat ik verwonderd te kijken hoe een clubje jongens een tussen huizen ingemetselde houtoven aan het bedienen waren. Het zag er allemaal wat schimmig uit. Jonge jongens fietsten op afgetrapte fietsjes af en aan en kregen door een wat ouder uitziend gastje steeds een doos of tas aangereikt. De grootste, die duidelijk de leiding had, hield zich bezig met de oven. Met iets dat op een grote houten roeispaan leek schepte hij aan de ene kant stukken hout in de oven en aan de andere kant haalde hij er wat uit.

Ik besloot het tafereel eens van dichtbij te bekijken. Ze ­bleken in de weer met auber­gines. Dit was een handel in geblakerde aubergine. Overal waar we aten, kregen we rokerige auberginedip bij ons brood. Die aubergines kwamen dus uit deze oven.

Zwartgeblakerd

Weinig groente is zo smaakvol als aubergine, maar een verkeerd bereide aubergine verraadt direct een slechte kok. Het is een van de weinige groenten die rauw echt niet lekker is. Als aubergine niet goed gaar is, lijkt het alsof je krakend rubber in je mond hebt. Aubergine kan allerlei gedaantes aannemen en op ontzettend veel manieren worden bereid. Zelf vind ik in een diepe laag olijfolie gebakken aubergine met peterselie, sjalot, kappertjes en ansjovis erop een van de lekkerste dingen die er is.

Chinese gestoomde aubergine met gember, knoflook en soja is ook lekker: veel lichter, en verkwikkend. In de Turkse oven blakerden de jongens aubergine zwart. Een techniek die in veel keukens voorkomt en die de groente romig vanbinnen en ­vlezig van smaak maakt.

Je kunt de aubergines vervolgens tot van alles verwerken. Ik bedacht zelf rokerige auberginebroodjes die eruitzien als een soort koffiebroodjes: de aubergine­operatie in de houtoven-in-de-muur werd namelijk de volgende ochtend tot bakkerij omgetoverd.