De Amsterdamse Rotary bestaat 100 jaar: ‘We staan juist niet op afstand van de maatschappij’

Denk ik aan de Rotary, dan zie ik een stel pijprokende heren, glaasje port erbij, een kaartje leggen. Maar zo gaat het niet bij u?

“Nee, wij zijn een middagclub, we komen op woensdagmiddag bij elkaar, praten over een tevoren bepaald thema, en eten een broodje. Overigens vindt er wel een verschuiving plaats: veel Rotaryclubs worden avondclubs, anders kunnen de leden het niet combineren met hun werk.”

Is er nog aanwas? De Rotary klinkt een beetje ouderwets.

“Wij hebben geen klagen, we hebben met 38, 40 actieve leden een leuke, dynamische club. Maar er zijn nog zeventien Rotaryclubs in Amsterdam, ook nog een in Noord zelfs. Sommige daarvan kunnen wel wat extra leden gebruiken, geloof ik.”

Wat doet uw club zoal?

“In Noord zijn we bijvoorbeeld actief met Florakokjes, waar we kinderen van 4 tot 18 jaar uit kansarme milieus leren koken. Tijdens de coronatijd deelden we voedselpakketten uit in de buurt. We hebben ook een mobiel plasticrecyclelab en de kennis die we daarmee opdoen, gebruiken we bijvoorbeeld ook weer in India.”

In India maar liefst.

“Daar zijn we dus actief tegen de plasticsoep, maar we sponsoren er ook Engelse les voor de allerarmsten, een ambulance voor afgelegen dorpen, scholing voor gehandicapten.”

Dat kost toch allemaal heel veel geld?

“Daarom organiseren we golf- en tennistoernooien, soms een veiling voor een specifiek doel, zoeken we sponsors in de buurt, en voor de grote projecten kloppen we aan bij provinciale of internationale Rotary. We zijn geen club mensen op afstand van de maatschappij, zoals weleens wordt gedacht, we zijn juist heel maatschappelijk betrokken.”