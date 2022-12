De Amsterdamse old fashioned is de warmste wintercocktail

De old fashioned. Beeld Shutterstock

Zegt u het maar.

“Ten eerste zou ik me goed aankleden. Qua drank zou ik gaan voor een old fashioned. Dat is een echt verwarmende whiskycocktail, en whisky is sowieso een drank van saamhorigheid. Er bestaat ook een Amsterdamse variant. Die maak je in plaats van met Angostura met vijf druppels cranberrybitters. Die haal je bij de betere slijterij. In plaats van suiker gebruik je vijf milliliter Monin winter spice. En dan 60 milliliter whisky. IJs in je tumblerglas, goed roeren met een mooie barlepel en garneren met een stukje sinaasappelschil, liefst even geflambeerd.”

Wat is er Amsterdams aan, het water van de ijsblokjes?

“Het ijs kan nog Amsterdamser zijn dan dat als je het bestelt bij Nicecubes in Zuid. Die maken heel mooi ijs, helemaal doorzichtig.”

Is doorzichtig ijs belangrijk?

“Het is een trend. Het staat mooi. Je kan het ook zelf maken, dan moet je een koelbox vullen met water en in een vrieskist zetten. Dan bevriest het water van bovenaf, waardoor de onzuiverheden naar onderen zakken. Dat deel zaag je eraf, vervolgens maak je je ijsblokken op maat.”

Hoelang duurt de bereiding van een old fashioned?

“Het kan best snel, maar als barman heb ik geleerd dat Amerikanen voor elke minuut die je roert een dollar extra fooi geven. Dus roerden we onze old fashioneds acht minuten.”

Wat drinkt u zelf onder de kerstboom?

“Voor oud en nieuw heeft Macallan een heel mooie special edition gemaakt, A Night on Earth. Ik vrees dat die het nieuwe jaar niet haalt, want ik trek ’m open op kerstavond.”