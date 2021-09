De Amsterdamse Madeleine Weijerman (61) is de Googlevlogger

Beeld Shutterstock

Als ze de zesjarige Madeleine vroegen wat ze wilde worden, zei u dan ‘vlogger voor Google?’

“Nee, ik wilde balletdanseres of actrice worden. Of modeontwerpster, maar dat ben ik ook geworden.”

Naast nogal wat andere dingen?

“Ik kan eigenlijk alles wat creatief is, maar niks wat serieus is. Ik heb 35 jaar gewerkt als styliste in de film- en televisiewereld, ik heb gefotografeerd, heb een castingbureau gehad, doe Indische en Italiaanse catering, sinds corona schilder ik veel, ik check mensen in voor Airbnb, ik heb een eigen schoenen- en tassenmerk gehad, ook.”

Dus u zag de advertentie van Google vorige maand en dacht: eitje?

“Iedereen in mijn omgeving zei: echt iets voor jou. Ik zei: echt niet. Maar een jongere vriendin zei: we doen het gewoon, we maken een vlog met gekke effecten en humor, en dat vlogje vonden ze bij Google heel leuk. Ikzelf vind het supergaaf, ik hoop dat het lang doorgaat.”

U bent nu de Googlevlogger?

“Voorlopig wel, op het Googlekanaal op YouTube, maar als er niemand kijkt, stopt het, dus u moet er in de krant wel een heel leuk stukje van maken.”

Waarover vlogt u de komende ­weken?

“Ik leer vloggen, en daar maak ik dan een vlog over, ik ga kizombadansen op tien centimeter hoge hakken – doe het me maar na. Ik ga taarten bakken, ik ga natuurfoto’s maken op de Veluwe. Google bedenkt het en ik voer het uit.”

Heeft u al vervolgvlogambities?

“Ik vind het zo gaaf, ik maak al kleine vlogjes over hoe ik Indisch kook.”