De Amsterdamse hotspots van Cees Geel: ‘Mooie pleinen hebben we hier niet’

Cees Geel: ‘De Staatsliedenbuurt is een goeie combi van mensen die hier geboren en getogen zijn en gasten die zich aanpassen.’ Beeld Nosh Neneh

Restaurant

“Bella Storia, in mijn straat, van echte ­Sicilianen. Van die druktemakers, weet je wel. Alles is er met de hand gemaakt. Als je haast hebt, moet je omlopen, want je komt er niet langs zonder te kleppen en koffie te drinken. Toen ik jarig was, zei de baas tegen mijn twee dochters van 7 en 9 jaar: ‘Op Sicilië moeten de dochters altijd voor de jarige vader koken, weten jullie dat?’ Nee, wisten ze natuurlijk niet. Nam hij ze mee de keuken in om pizza’s te maken.”

Mijn buurt

“Ik woon alweer dertig jaar in de Staats­liedenbuurt. Destijds was het er chaos met die krakers. Ik gebruikte mijn huis toen meer als een hotelkamer. Ik was druk met de Toneelschool en continu voorstellingen kijken. Sinds twaalf jaar woon ik er pas echt, in de Bentinckstraat. Ik ken iedereen, zeg tig keer gedag als ik over straat loop. Er is een goeie combi van mensen die hier geboren en getogen zijn en gasten die zich aanpassen.”

Café

“De Pianist, in de Groen van Prinstererstraat, tien meter lopen vanaf mijn huis. Denk een oud Amsterdams café, maar dan 2.0. Met gewone mensen zonder strak horecaplan, zonder drabbige tafelkleedjes. Gemoedelijk, gezellig. Ik kom er normaliter elke dag, voor de krant of een koffietje.”

Kerk

“De Nassaukerk op de De Wittenkade. Ik ben niet gelovig, maar ik hou wel van het liefdadigheidsdenken vanuit de kerk.”

De Nassaukerk op de De Wittenkade. Beeld Nosh Neneh

Coffeeshop

“Daar kom ik niet met mijn bronchitis. Ik moet zeggen dat ik liever twee mensen aan de hasj zie dan aan de drank. Die gedragen zich beter, het lijkt wel een gezondere manier voor de juiste stemming.”

Plek om te sporten

“Ik heb veel gebasketbald in de Apollohal. Op de vloer liggen heel wat van mijn zweetdruppels. Maar ik werd te oud voor die grappenmakerij. Ik ben 1,90 meter en kwam op ellebooghoogte van die gasten; had ik elke keer blauwe plekken. Mocht ik niet meer van de regisseurs. Dan kom je bij dat halfzachte sportschoolgedoe. Mij niet gezien. Ik wens iedereen er fijne dagen.”

Favoriete Amsterdammer

“De kastelein van café De Pianist, Rob Langereis. Een warme, joviale man, een echte Amsterdammer, met kijk op anderen, hart voor anderen. Met gevoel voor relativering en humor. En hij houdt van een biertje. Dan is het af.”

De kastelein van café De Pianist, Rob Langereis. Beeld Nosh Neneh

Theater

“Ik kon destijds, omdat ik op de Toneelschool zat, voor 5 gulden overal naar binnen. Magisch was dat, overrompelend, om al die coryfeeën te zien. De Stadsschouwburg is een icoon, daar sta je op de schouders van reuzen.”

Terras

“Ik ben niet zo’n zonaanbidder, ik sta graag mijn plaats af. Ik zou zeggen: leef je uit! Nou ja, nog even niet.”

Mis het meest

“Dat je ergens spontaan kunt binnen­lopen, een biertje kunt pakken, lekker kunt zitten, ook met die meiden van me. En je wilt toch ook het land in met mijn baan. Of ik kritiek krijg dat ik als 020’er in 010 speel? Gezwollen onzin is dat. Niks mis met Rotterdam, met geen enkele stad trouwens.”

Met pek en veren de stad uit

“Al die mensen, of ze nou links of rechts zijn, die zo schreeuwen, zonder argumenten. Daar word ik schijtziek van. Maar ook de mensen die niet bereid zijn een stuiver extra te betalen voor een pak brood bij de bakker op de hoek, waardoor die kleine middenstanders verdwijnen.”

Stadsbeeld

“Die bronzen leeuw in het Frederik Hendrikplantsoen. Jaren vond ik die zo lelijk, maar óf ik ben eraan gewend geraakt óf mijn esthetisch gevoel is erop vooruitgegaan. Ik denk natuurlijk beide.”

De bronzen leeuw in het Frederik Hendrikplantsoen. Beeld Nosh Neneh

Gezelligste straat

“Van Limburg Stirumstraat met z’n winkels. Daar kun je lekker ouwehoeren, roddels uitwisselen. Daar gaat het toch om.”

Mooiste plein

“Mooie pleinen hebben we niet, in heel Nederland niet. Het oorlogsmonument op de Dam is mooi, ook door de gedachte erachter, maar het plein zelf is helemaal niks. Platgeslagen laffigheid. Nederlandse pleinen hebben geen grandeur, alsof we bang zijn er iets groots neer te zetten.”

Lekkerste broodje

“Broodje halfom bij Van Dobben, in de Korte Reguliersdwars. Amsterdamser kan het niet. Met mosterd, uitjes, alle troep erop – héérlijk.”