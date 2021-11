De Amsterdamkalender 2022 is uit: ‘Drie keer is scheepsrecht’

Amsterdamkalender 2022.

In uw eerste kalender, die van 2020, werden de evenementen verhinderd door corona, in de tweede ook een beetje. Heeft de derde last van de vaccinatiesplijtzwam?

“Dit jaar hadden we nog wel wat last van corona, ja, het duurde allemaal erg lang. Anderzijds: we voeren niet zo veel evenementen op. Wel vermelden we nu voor de derde keer het Hemeltjelieffestival, op 26 mei. Dat ging twee keer eerder niet door, en drie keer is scheepsrecht.”

We, dat zijn u en Bas van Lier. Hoe verloopt uw samenwerking?

“We maakten allebei een lijst met ideetjes. We hadden er ieder honderd, waarvan er maar één dubbelde.”

U lijdt niet aan ideeënarmoede?

“Nee, er blijkt toch elke keer weer een laag extra te zijn. We wonen allebei al ons hele leven in Amsterdam, dus bij de eerste kalender vonden we het logisch dat we op al die onderwerpen kwamen, maar ook nu, twee maanden nadat deze kalender af is, heb ik alweer een lijstje voor volgend jaar.”

Waar komen al die ideeën vandaan?

“Ik hoor het mijn rijinstructeur van vroeger nog zeggen: wees nieuws­gierig, kijk in de zijstraat, zie wat daar gebeurt. Dat doe ik nu meer dan ooit, door de kalender stap ik veel vaker van de fiets dan vroeger.”

Een van de leukste dingen in de kalender vind ik de persoonlijke anekdotes, wat kunnen we komend jaar verwachten?

“Bas vertelt over de Spaanse laarzen die hij op het Waterlooplein kocht en hoe hij daar knarsend mee het schoolplein opliep, ik over de aankoop van mijn eerste spijkerbroek, ook op het Waterlooplein.”