De Amstelveense hardloopclub Ren Je Rot bestaat vijftig jaar; de leden raken nooit de weg kwijt

Verveelt het nooit?

“Het is een heel mooi parcours. Maar we houden er vooral aan vast omdat we ettelijke klassementen bijhouden en we de looptijden door de jaren heen willen vergelijken. Daarnaast voorkomt het een discussie over de route, en is er geen gevaar dat achterblijvers de weg kwijtraken.”

Hoe lang is het parcours?

“Ik dacht exact 4830 meter, maar door de hoeveelheid hellingen, bochten en het bij regen zuigende grind voelt het als 5 kilometer.”

Ren Je Rot bestaat deze maand vijftig jaar. U zal in die tijd toch wel fysiek zijn veranderd, en uw tijd van het rondje ook?

“Mijn beste tijden liep ik zo rond mijn veertigste, mijn persoonlijk record is 17 minuten en 14 seconden. Nu doe ik er een halfuurtje over, maar dat vinden veel mensen nog steeds best verdienstelijk. Ik leg er ook wel eer in, hoor.”

Ren Je Rot heeft 33 leden, dat is niet erg veel, maar u kondigt wel feestelijke activiteiten aan?

“Een van onze leden is net overleden, vreselijk, we hebben wat buitenleden en wat wandelende leden, en dan nog tien, maximaal vijftien actieve hardlopers. De gemiddelde leeftijd van onze clubleden is, denk ik, zo’n 74 jaar, ons jongste lid is 58. We gaan de komende tijd eens wat drinken in een Amstelveense wijngaard, we eten een maaltijd in ons stamcafé, en we verzinnen nog wat leuke dingen, er volgt vast wel een wandel- of een fietstocht.”

Denkt u na een halve eeuw rennen nooit: ik schakel over op de elektrische fiets?

“Dat past niet bij mijn imago.”