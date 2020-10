De ambachtelijke empanadas van Baires Empanadas Argentinas zijn zalig

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuis­bezorgmaaltijd. Dit keer: Baires Empanadas Argentinas.

Waar bestellen we?

Bij Baires Empanadas Argentinas maken Daniel en Michiel de beroemde deeg­pakketjes met de hand. Er zijn zeventien soorten, gevuld met allerhande ingrediënten: van subtiel en veganistisch tot pittig met vlees. Verwacht niet alleen de voor de hand liggende Zuid-Amerikaanse smaken. Een vulling van Spaanse blauwaderkaas, roomkaas, knolselderij en cranberry had ik bijvoorbeeld niet zo snel zien aankomen, maar als ik navraag doe bij een kennis, blijkt dit een populaire combinatie te zijn in Argentinië. Leuk!

Je kunt alle empanada’s los bestellen (ze kosten tussen de €3,50 en €3,80), maar je kunt beter gaan voor een box van drie (€ 11), zes (€20) of twaalf (€39) stuks, waarbij je zelf de inhoud kunt kiezen.

Rijden maar…

Al na achttien minuten neem ik de tas in ontvangst. Ik koos voor een doos van zes stuks. Ze liggen keurig lepeltje-lepeltje in een gebaksdoos en zijn nog goed warm. Nu begint wel meteen het grote gissen, want welke is welke? Zo’n volwassen variant op een kindersurprise-ei is leuk, maar als je een vegetarische tafelgenoot hebt, zul je elke flap eerst moeten opensnijden om te zien welke het is. Dat zouden ze handiger moeten oplossen.

Waarvan akte. Tijd om te proeven!

Allereerst iets over de buitenkant. Het deeg, gemaakt van tarwebloem, olie, water en zout, is perfect gebakken in de oven. Knapperige randjes, een brosse textuur, maar toch zacht genoeg om in te happen. Een feestje. Elk exemplaar weegt zo’n 100 gram. Ik vind de prijs een tikje aan de hoge kant, maar ergens ook logisch, gezien het feit dat ze zo ambachtelijk worden gemaakt. Tip: mocht je ze als avondeten bestellen, dan wil je er toch zeker vier per persoon hebben.

De vullingen zijn allemaal dik in orde, met een paar uitschieters naar boven. Op een schaal van goed tot fantastisch:

Palermo (kip, pompoen, prei, roomkaas en rozemarijn): prima, maar voor mij iets te veel roomkaas en te weinig pit.

Monserrat (raclette, emmentaler en mozzarella met tomaat en basilicum): een beetje als een Italiaanse pizza. Smeuïg.

La Gauchita (kip, ui, erwten, paprika, knoflook, chili, tomatenpuree): subtiel en mooi in balans.

Almagro (zoete aardappel, mais, spinazie, ui, knoflook, komijn en cayenne): deze vegan flap is tóp.

Floresta (spinazie, bechamel en feta): spanakopita-achtig, kruidig en romig.

San Telmo (rundergehakt, ui, paprika, rozijnen, olijven en kruiden): mijn absolute favoriet. Vettig, mals, kruidig en lichtzoet. Aanrader.

Tot slot bestelde ik er een bakje chimichurri (€1,20): bomvol smaak, de peper en citroen voeren de boventoon. Maar eigenlijk heb je met zulke zalige empanada’s geen sausje nodig.

Baires Empanadas Argentinas Open di-zo 12.00 tot 17.30 uur

Bestellen UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €21,20 voor zes empanada’s en ­chimichurri

Aanrader Ja, dit is top. Vooral de San Telmo is een aanrader.