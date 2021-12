De 79-jarige Louisa de Bie stopt na 40 jaar met haar yogalessen

Yogalerares Louisa de Bie (79) stopt. ‘Yoga is een manier van leven.’

Waarom stopt u?

“Over twee weken word ik tachtig. Ik dacht er al weleens over om er een punt achter te zetten, maar nu wordt de plek waar ik lesgaf, de Sint Augustinuskerk in Buitenveldert, verbouwd tot kinderdagverblijf. De kerk moet ook geld verdienen en ik betaalde weinig huur.”

De kerk zette u op straat?

“Vijftig jaar geleden heb ik daar een peuterspeelzaal gesticht. Veertig jaar geleden ben ik, in een zaaltje ernaast, yogalessen gaan geven. Toen de verbouwing begon, mocht ik nog tot kerst doorgaan op de zolder van de pastorie. Nu is het afgelopen.”

Moet je eigenlijk heel lenig zijn voor yoga? Ik probeerde het eens, maar brak bijna meteen in tweeën.

“Ik heb yogales gegeven aan kinderen in Zuid-India, ik heb aan demente mensen zittend op stoelen lesgegeven, yoga is voor iedereen. Ik hield mijn leerlingen voor: kijk niet wat je buurman kan, kijk wat jij kunt. Yoga is een manier van leven. Dat uurtje yogales in de week is gymnastiek, daar gaat het niet om; met yoga ga je zelf aan de slag.”

U gaf yogales in India? Is dat geen water naar de zee dragen?

“Mijn man en ik zijn twintig jaar lang elke winter naar Zuid-India gereisd. Daar werkten we voor de stichting Eco-Trust, die straatkinderen onderwijs biedt. Hen nam ik mee de tuin in, voor yogaoefeningen.”

Wat moeten uw Amsterdamse yogaleerlingen nu?

“Die zijn ontredderd. Ik heb hen geadviseerd in hun dichtstbijzijnde buurthuis een proefles te nemen, want elk buurthuis biedt tegenwoordig yogales aan. Ze moeten dat alleen niet vergelijken met mijn lessen.”