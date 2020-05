De 25 lekkerste wijnen onder de 10 euro van Amsterdam

Beeld Getty

1. Santa Cruz 2019 (8)

Blanco Verdejo, ‘Cueva del Chamán’, Almansa, Spanje (wit; biologisch)

Almansa, regio in de voormalige bulkwijn-banlieue La Mancha. Lange tijd veel leed. Steeds beter presterend dankzij wijnmakers die hun best wel willen doen. Welkom bij Santa Cruz, waar ze een opvallend goede verdejo maken die niet uit het koele Rueda komt. Afkomstig van hooggelegen wijngaarden (900 meter). ’s Nachts geplukt. Jeugd doorgebracht op roestvrij staal. Zal ’m leren verdejo in Almansa te zijn. Krachtig, krakend en compact. Veel bite, grip, vulling.

€9,95 Bilderdijk Wijnhuys, Bilderdijkstraat 59 en Wine & Roses, Van Woustraat 163

2. Grange des Rocs 2019 (8,5)

Picpoul de Pinet, Frankrijk (wit)

De officieuze huiswijn van de Zuid-Franse visrestaurants smaakt ook noordelijker. Pico picpoul, gemaakt van een druif met een naam die makkelijk te onthouden is: picpoul. Gele appel, een zweem perzik en een vleug zuidkruiden. Dit alles omvat door een molligheid die niet lomp wordt vanwege de aanwezige citrus. Jong drinken en de gegrilde vis en het zonnetje doen de rest.

€8,12 Chabrol Wines, Overtoom 444, Haarlemmerstraat 7

3. Despagne 2018 (8,5)

Biface, Vin de France, Frankrijk (wit)

Wit van Château Tour de Mirambeau. Altijd goed eigenlijk. Veelal van druiven uit Entre-Deux-Mers. In dit geval houtvrij tot ons gekomen. Knappert, knispert en kruidt. Doet een fris groen, kittig geel en roze grapefruit. Sapt dat het een lieve lust is en leidt tot geen enkele associatie met de biface, de 150.000 jaar oude vuistbijl die Jean-Louis Despagne ooit in de wijngaard heeft gevonden. Als het nou een kurkentrekker was geweest.

€9,95 De Ware Jacob, Herenstraat 41

4. Weingut Söllner 2019 (8,5)

Grüner Veltliner, Oostenrijk (wit; biologisch)

Het appelt, het limoent, het sapt, het spat, het lest, het snuft wat met witte peper, het bioot. En zo litert deze grüner nog een tijdje door.

€9,75 (liter) De Wijnrank, Fannius Scholtenstraat 56

5. Rivera 2019 (8,5)

Bombino Bianco, ‘Marese’, Castel del Monte, Italië (wit)

Vroeger – ach ja, vroeger – werd de bombino nota bene regelmatig gebruikt om wat al te mollige en geparfumeerde witte Duitsers op te frissen. Voor dergelijke hand-en-spandiensten wordt de druif nu niet meer gedetacheerd. Steeds vaker kom ik ’m solo tegen. En dat bevalt. Niet omdat ik een meeslepende witte met allerlei interessante geuren smaakwendingen krijg, maar omdat dit wit fris en zoetzurig is, als een Napoleonzuurtje uit de koelkast. Zoetje, zuurtje, knappertje. Goudreinet, limoen, citrus.

€10, De Wijnwinkel, Runstraat 23

6. Luigi Boveri 2018 (9-)

Barbera, Colli, Tortonesi, Piemonte, Italië (rood)

Stevig, stoer, vlezig en bitterig. Donker fruit, wat braam. Noord-Italiaans. Niet vrolijk kwispelend tegen een door de Camorra gefinancierd zonnetje: deze heeft moeten werken voor zijn zonuren.

€8,50, Enoteca-Sprezzatura, Czaar Peterstraat 118

7. Nabygelegen 2019 (8,5)

‘Lady Anna’, Wellington, Zuid-Afrika (wit)

De hitte van Wellington (gelegen tussen Paarl en Swartland) heeft geen vat gehad op het trio sauvignon blanc, chenin blanc en– minder alledaags – sémillon. Ontvangst door de vrouw des huizes. Kraak strakke verschijning. Witte linnen zomerjurk. Blote voeten. Blond haar; strak maar niet streng. Inwaaiend parfum: Issey Miyake L’Eau d’Issey. Rieten mand aan de arm: grapefruit, yuzu, granny smith, groene thee, wilde perzik. Lady Anna. Rookt niet. Natuurlijk niet. Maar waar komt die zweem rokerigheid dan vandaan? Het moet de sémillon zijn.

€8,95, Erik’s Delicatessen, Beukenplein 16

8. Timbrus 2017 (9)

Saperavi, Purcari, Moldavië (rood)

Moldavië: onalledaags wijnland. Saperavi: onalledaagse druif. Wel: vondst van de dag. Blind geproefd en ’m getaxeerd op tussen de 15 en 20 euro. De verrassing toen het prijskaartje werd onthuld. Zacht, fijne zuren, zoete pruimen, milde laurier, rijpe kersen uit een papieren zak, zelf gevonden bosbessen, ongeschoren bramen.

€7,99, Grapedistrict

9. Terra de Asorei 2018 (9)

Albariño, Rías Baixas, Spanje (wit)

De albariñodruif schijnt ooit als rieslingachtige in de handbagage van een Duitse monnik over de Camino de Compostela in het noorden van Spanje te zijn beland. In Rias Baixas levert ie fris en energiek wit op. Dit is een sobre lias, minder sober van smaak. Terra de Asorei heeft een halfjaartje mogen rusten op zijn gistcellen, die dan voor extra geur en smaak zorgen. Rinse appels, een snipper perzik, wat abrikoos en een heerlijke frisheid. Als de fles leeg is een flinke wandeling maken en daarna opnieuw beginnen.

€9,95, Pasteuning Wines & Spirits, Willemsparkweg 11

10. Domaine Pinchinat 2019 (8,5)

Venus de Pinchinat’, Var, Frankrijk (rosé; biologisch)

Venus. Denk ik toch niet meteen aan die van Milo, maar aan de hituitvoering van onze eigen Mariska Veres. Nummer 3 in de Nederlandse top 40, nummer 1 in de Amerikaanse Bill-board Hot 100. We schrijven 1969-1970. Ja, ja, opa vertelt. Associatie gaat in dit geval in het geheel niet op. Mariska, zwaar in het zwart en leadzangeres van de Haagse band Shocking Blue. In het geval van Pinchinat echter frêle roze, licht, dartel, besjes, zomer-koninkjes, lieflijke kruiderij. ‘She’s got it...’

€9, Pieksman Wijnwinkel, Hogeweg 19

11. Sedosa 2019 (8)

Sauvignon Blanc-Viura, Castilla, Spanje. (wit; biologisch)

Vier vrienden die samen wijnkunde studeerden, wisten dit bio-duo tot lekkere wijn te bewegen. Twee van de belangrijkste witte druiven uit de regio werden tot één vrolijke witte gesmeed. Rijpe appel, rooksliertje, peerpartje en een citrus-naheffing. Onbeperkt sap, dorstlessend als de beste.

€7,75, Schottenburch Wijnhandel

12. Ciù Ciù 2019 (8+)

‘Oris’, Falerio, Italië (wit; biologisch)

Trebbiano, passerina en pecorino hebben een verbond gesloten in Falerio, Marche. Grossieren daar in niet te rijpe peertjes, mandarijnen, perzik, amandel en milde zuren. Het kleine molligheidje en een fijn bittertje flatteren.

€7,50, The Wine Spot, Admiraal de Ruijterweg 43

13. Domaine de Taverna 2018 (8,5)

Cévennes, Frankrijk (rosé)

De Cevennen, de dunst bevolkte regio van Frankrijk. Kan niet zijn omdat de wijn er niet goed is. Wijnbouw is er ook niet bepaald van gisteren: sinds de 2de en 3de eeuw voor Christus. De destijds daar in buitenhuisjes zittende Romeinse families leden niet graag dorst. Enfin, tegenwoordig niet het eerste gebied waar je aan denkt als de vijf in de klok zit. Misschien kan deze rosé van cabernet sauvignon, syrah, mourvèdre en grenache daar verandering in brengen. Fris, vers, puntig, krokant en rodebessig. Rosé zonder spatsies, rosé zonder zoet. Verademing.

€7,95, Thull’s Deli, C. van Eesterenlaan 21-23

14. Domaine Fernand Engel 2017 (8,5)

Edelzwicker Réserva, Alsace, Frankrijk (wit; biologisch)

Edelzwicker. De enige wijn in de Elzas die gemaakt mag worden van verschillende druivensoorten. Ze zijn in goede handen van Engel. Hoe kan het ook anders met zo’n naam? Nu is Fernand sowieso een grote met 63 hectaren en een biologische certificering sinds 2001. Enfin, mengelmoesjeswit, maar bepaald geen rommeltje. Peren op sap, appelflappenappels, ananas en een rozijntje. Mooie zuren houden het frispeil op niveau.

€9,50M, Ton Overmars, Hoofddorpplein 11, Middenweg 57A

15. Domaine Naïs 2019 (8,5)

Coteaux d’Aix-en-Provence, Frankrijk (wit)

Lang niet zo gewild als de rosé uit die contreien, maar wel degelijk aan te bevelen. Even wegkijken van die verplichte oefeningen van chardonnay en sauvignon blanc. Voorzichtig, licht kruidig wit van vermentino, clairette en ugni blanc. Witte perzik, gele appel, een pets peer, een lepeltje suikermeloen, Provence-kruiden, sappige zuren. Nu wel even kijken of er nog wat in die fles zit.

€8,50, Topido, Bellamystraat 14

16. Sepp Moser 2018 (8,5)

Grüner Veltliner ‘Classic Style’Organic, Niederösterreich, Oostenrijk (wit; biologisch-dynamisch)

Opmaat naar de natuur-wijneditie van Sepp. Even proefdraaien met deze volsappige, mildbittere, fiks peperige op rijpe appels en witte besjes trakterende grüner.

€9,80, Vindict Wine, Elandsgracht 113, The Art of Wines, A.J. Ernststraat 665

17. Musikanto 2016 (8,5)

Vino de Mesa, Alicante, Spanje (rosé; natuurwijn)

Van de gebaande paden afwijkende wijn. Laat dat maar aan importeur Vleck over. Trof in Alicante een natuurwijnenproducent die beschikte over een van de weinige phylloxeravrije wijngaarden. Phylloxera vastratix is een druifluis die in de tweede helft van de 19de eeuw als een soort druivencorona zo’n beetje alle ranken in Europa elimineerde. Afstand houden en in quarantaine gaan vormden destijds niet de oplossing, enten op resistente Amerikaanse onderstokken wel. Ziehier Bodega Vinessens, die muziek zag in de plaatselijke garnacha. Daar maakten ze – deels in amfora’s – een druistige, ruige, ongepoetste, onbedaarlijke, onbespoten, sulfietvrije, roodfruitige, kruidige en sappige rosado van. Niet geschikt voor bleekneuzige Provenceaanhangers.

€9,50, Vleck Wijnen,Eerste Helmersstraat 63

18. Domaine des Corbillières 2018 (8,5)

Touraine, Frankrijk (wit)

Touraine ten voeten uit. Fris, uitdagend, expliciet. Stuivend en gevuld. Vulling zonder mollig te worden. Tintelend geel, jonge tuinboontjes (zelf gedopt), groen, snufje witte peper, limoengelispel. Fris als ijsblokjes in de sneeuw.

€9,50, Wijnhandel B.J. De Logie, Beethovenstraat 27

19. Les Hauts de Sainte-Marie 2018 (9)

Entre-Deux-Mers, Frankrijk (wit)

Onberispelijk Entre-Deux-Mers. Kwiek, kwispelstaartend, smaakpapil verversend, opwekkend en puntig. Verrukkelijk voor dit geld.

€9, Wijnhandel Koninginneweg/Bâtard, Koninginneweg 143

20. Les Romains 2019 (8+)

‘Terroirs Historiques’ Pays d’Oc, Frankrijk (rosé)

Weliswaar van ‘terroirs historiques’ maar wel uitgevoerd in de huidige rosé-modekleur. Pips-frêle door- kijkroze. Fijn rood fruit, wat perzik en abrikoos en wufte specerij in de mond. Door- kijk-doordrinker.

€9,95, Wijnhandel Nan, Valeriusstraat 88

21. Quinta de Simaens 2019 (8,5)

Vinho Verde, Portugal (wit)

Goede vinho verde is en blijft een verrukking. Nerveuze meloen, priemende peer, trippelende appel en hyperende citrus. Groen licht voor nog een glaasje.

€9,95, Wijnhandel van Krimpen, Frans Halsstraat 67

22. Monte dei Roari 2019 (8,5)

Pinot Grigio ‘Le Tres Rìe’, Veneto, Italië (wit; biologisch)

Pinot grigio voor de haters. Zuivert de naam van de druif. Weerlegt alle vooroordelen met dappere grapefruitzuren en wuft wapperende limoenen. Neemt afscheid met een licht zoetige liefdesbite. Smaakt naar meer. Maar de fles is leeg.

€9,75, Wijnhuis Amsterdam, Koninginneweg 255

23. Weingut Eser 2018, Riesling N°1 (8,5)

Rheingau, Duitsland (wit)

Eerste kwaliteit riesling. Voor alle duidelijkheid heeft de producent het ook maar op het etiket gezet. Appels, witte besjes en citrus op de eerste rij, geflankeerd door kwebbelende zuren die tot rust gemaand worden door peer en perzik. ‘Anders krijgen jullie na afloop geen sushi.’

€8,50, Wijnhuis Zuid, Maasstraat 134

24. Masseria Li Veli 2018 (8,5)

Primonero, Salento, Italie (rood)

Nu eens niet zo’n zondoorstoofde, geeuwerige rosso die luierend in de luwte in- spanning vermijdt. Dynamische, gespierde maar niet te heftig gesticulerende negroamaro. Vers donker fruit, bessen en pruimen, kwieke tannines, goede zuren, geen zoetzoeker.

€9,95, Wijnkoperij De Gouden Ton, Willemsparkweg 158, Utrechtsestraat 94

25. Ottella 2019 (9-)

Nasomatto, Trevenezie, Italië (wit)

Nasomatto – letterlijk vertaald: gekke neus. Smaakt ook niet gek. Dikke, zuivere ananas-citrussiroop, aan-gelengd met het puurste mineraalwater van San Pellegrino. Fiascomatto zou een betere naam zijn: gekke fles. Aanstellerig zwaar glaswerk, bekleed met voetballesque gestreept zwart-witetiket. Gelukkig kijken wij alleen naar het innerlijk. En dat is onbezoedeld en wonderschoon.

€8,95, Wijnkoperij Henri Bloem, Amsterdamseweg 160, Hart’s Wijnhandel, Vijzelgracht 27