De 11-jarigen Mellainy en Zuhaib uit Zuidoost maakten podcast over discriminatie en racisme: ‘Ik zie het om me heen’

Beeld Shutterstock

Waarom kozen jullie dit onderwerp?

Mellainy (M): “We hebben erover gestemd. Ik wilde er zelf ook meer over weten.”

Zuhaib (Z): “Er moet iets tegen gedaan worden, want het gebeurt heel vaak. Ook op scholen. En als het daar gebeurt, dan doen kinderen het misschien ook als ze later groot zijn.”

Hebben jullie dat zelf weleens gemerkt?

M: “Ik zie het wel om me heen.”

Z: “Een jongen bij ons op school schold vaak met het n-woord. En rond het sinterklaasfeest zei hij nare dingen. ‘Zwarte Piet’ enzo.”

Zuhaib, jij mocht Jillian Emanuels en Mitchell Esajas interviewen. Dat lijkt me best spannend.

Z: “Ja, aan het begin wel! Maar we mochten eerst even met ze praten en toen waren ze heel aardig.”

Wat is je bijgebleven van jullie gesprek?

Z: “Mitchell reageerde op een man die op straat was geïnterviewd. Die man zei dat discriminatie nooit zal ophouden en Mitchell was het daar niet mee eens. Volgens mij kan het ook wel tegengehouden worden, maar dan moet er meer gebeuren. Misschien als politieagenten buiten lopen en discriminatie horen, dat ze dan een bekeuring kunnen geven of zo.”

M: “Misschien moet er op basisscholen meer geschiedenis komen over het slavernijverleden. Ik heb daarover alleen met Keti Koti les gehad.”

Hebben jullie tips voor kinderen die met discriminatie of racisme te maken krijgen?

Z: “Altijd als er bij mij iets gebeurt, vertel ik het aan mijn ouders, want ik vertrouw ze gewoon. Of je kunt naar de juf. Misschien hebben zij dan een oplossing.”

M: “Of je kunt gewoon tegen jezelf zeggen: je bent mooi zoals je bent.”

Young Masters is onderdeel van Masterplan Zuidoost, waarmee een groep kinderen zich inzet voor het mooier maken van Amsterdam-Zuidoost.