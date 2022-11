David Olthaar helpt Amsterdammers hun kat terugvinden: ‘Ik krijg emotionele mensen aan de lijn’

Beeld Shutterstock

Ben je ooit zelf een huisdier kwijt geweest?

“Ja, de hond die ik op mijn achtste verjaardag kreeg. Dat was een heftige ervaring. Misschien kun je niet zeggen dat het voelt alsof je je kind kwijt bent, maar het is wel een familielid. Ik krijg dan ook regelmatig emotionele mensen aan de lijn. Sommigen slapen niet meer. Het neemt je hele leven over.”

Hoe gaan jullie te werk?

“Mensen melden hun vermiste kat aan bij KattenRadar en ons systeem maakt automatisch een afbeelding met de naam, de locatie en een foto. Vervolgens plaatsen we met die afbeelding gerichte advertenties op Facebook en Instagram. Zo zorgen we dat je kat in de tijdlijn van buurtgenoten terechtkomt. Tot nu toe hielpen we in Amsterdam 143 mensen bij hun zoektocht, maar we helpen mensen in heel Nederland.”

Met succes?

“We krijgen bijna dagelijks berichten met: ‘Dankjewel, dankjewel!’ Een keer wilde iemand me zelfs mee uit eten nemen om me te bedanken.”

En tegenwoordig krijg je ook ‘Thank you, thank you’?

“Klopt! We hebben onze site naar het Engels vertaald en nu helpen we ook mensen in Engeland, de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.”

Heb je nog een tip voor als we een kat kwijtraken?

“KattenRadar inschakelen natuurlijk, maar blijf daarnaast zeker zelf zoeken. En dan niet alleen in het licht. Wanneer je ’s nachts met een zaklamp schijnt, lichten de ogen van een kat op, waardoor je ’m misschien eerder ziet zitten.”

Heb je zelf eigenlijk een kat?

“Nee. Ik hou enorm van katten, maar ben er ontzettend allergisch voor.”