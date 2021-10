Dating.wappiez.nl: Op zoek naar een date met hetzelfde gedachtegoed

Beeld Shutterstock

Tinderen voor wappies?

“De website heet wappiez met een z. De ‘z’ staat hier als omgekeerde van een ‘s’, om aan te geven dat we in een omgekeerde realiteit leven. Ik moet toegeven: uit zakelijk oogpunt is de naamkeuze niet heel handig gekozen – 60 procent van de gebruikers vindt de naam leuk, 40 procent vindt het minder leuk. Maar ik heb een sterke overtuiging dat dit the way to go is. Het is in zekere zin ook zelfspot.”

Zijn er al wappieliefdes op uw ­datingsite ontstaan?

“Dat weet ik nog niet, ik zal het de community binnenkort eens vragen.”

Hoe bent u op het idee gekomen?

“Ik ben iemand die erg meeleeft met de huidige coronaontwikkelingen en heb een kritische kijk op het vaccinatiebeleid. Er heerst een groot gemeenschapsgevoel onder de aanhangers, maar het kan ook eenzaam zijn. Zelf ben ik de enige in mijn familie die zo denkt.”

Dus moest er een datingsite komen.

“Bij de grote datingsites kun je badges plaatsen of je wel of niet bent gevaccineerd. Maar het is toch een drempel om er tijdens een date over te beginnen. Dat hoeft nu niet.”

Een afspraakje in een restaurant of café zit er niet in. Of toch wel?

“Je kunt niet zomaar een kroeg binnenlopen, maar vaak zijn we wel welkom op het terras. Ik wil binnenkort de site toevoegen ‘Bij Wappiez’. Dat moet een soort Airbnb voor gelijkgestemden worden.”

Het ontbreekt op een date in ieder geval niet aan gespreksstof.

“Dat zeker niet. Er is meer dan genoeg om over te praten.”