Dat de kabouter met de gele broek altijd in het openbaar zit te kakken, wekt wat wrevel op

Actrice en fotograaf Randy Fokke observeert de straten van de stad.

Overdag komen ze bijeen op het betonnen platje: muis maakt muziek, vos zingt, kat bewondert vos en is heimelijk verliefd, kikker kwaakt onophoudelijk naar ­passanten, vogelverschrikker speelt verstoppertje (en laat de anderen keer op keer schrikken), kabouters Kees en Klaas tappen moppen op hun scootmobielen en grote smurf is – hoe kan het ook anders – de buurtopzichter.

En natuurlijk, ook hier wordt gemopperd. Zo zijn er klachten over het vieze raam, een taak voor de mensbewoners van het complex, maar die laten het afweten. En dat de kabouter met de gele broek altijd in het openbaar zit te kakken, wekt ook wat wrevel op, met name bij haas en laaf. Laaf moet steeds met de hogedrukreiniger in de weer en niet iedereen heeft zin in natte voeten.

Het tafereel deed me denken aan de woongroep waar ik jaren deel van uitmaakte. Ook wij waren een stel vreemde wezens bij elkaar, met uiteenlopende leeftijden, gewoonten en opvattingen, maar we vormden toch een functionerende minisamenleving. Het leven in een notendop. Althans, zo zou het moeten zijn. Ik denk er nu over om tuinkabouter te worden in de Weesperstraat. Dan laat ik achter glas de stad aan me voorbijtrekken, de enige manier om soms even op adem te komen.