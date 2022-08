Dashl opent een beautybar in de H&M op de Dam

Beeld Daphne Lucker

Een nieuwe set gellak voor 40 euro of je wenkbrauwen laten bijwerken voor 22 piek: het kan tegenwoordig tussen het winkelen door bij beautybar Dashl in de H&M op de Dam. Aan de beige wand staat een lange rij met nagellakpotjes op een wandplankje naast een groot boeket gedroogde bloemen, in het midden een zachtroze marmeren tafel met fluwelen stoelen erbij.

Arbilina Nissan (37) en Nina Akbari (34), beiden van Zweedse komaf, kregen het idee voor het bedrijf toen ze in 2015 in Londen woonden. Ze gingen graag naar salons, maar het viel hen op dat de werkomstandigheden niet altijd goed waren. “Medewerkers zaten in de giftige dampen en afspraken inplannen was vaak moeilijk. We hadden er als consument geen fijn gevoel bij dat we die slechte werkomstandigheden ondersteunden,” aldus Nissan.

Akbari heeft een achtergrond in modejournalistiek en Nissan in marketing, maar toen ze weer naar Zweden verhuisden, besloten ze Dashl te beginnen. “Zonder de giftige dampen die bij acrylnagels vrijkomen; we gebruiken alleen gellak. En de wenkbrauw- en wimperbehandelingen worden uitgevoerd met veganproducten.”

Dashl heeft ook een eigen academy, waar nieuwe stylisten worden opgeleid.

Intussen produceert het bedrijf ook eigen producten, die sinds vorig jaar te koop zijn in de webshop. De beautybar in Amsterdam is de eerste in Nederland. Nissan: “We willen beauty bieden die niet te tijdrovend is. Onze brow trio is zo ontworpen dat het makkelijk in een handtas past en je het kunt gebruiken met de spiegel in de auto.”

