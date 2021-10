Dansen op een jaren 80-dansvloer of een tafeltennistoernooi spelen bij Chez Miné

Beeld Birgit Bijl

Een kunstzinnige recreatieplek, dat is hoe eigenaren en vrienden Primo Versteeg (30), Bob Jongejans (34), Nicky Smits (34) en Joost Aartsen (31) Chez Miné omschrijven. Na een jaar nauwelijks open te zijn geweest door corona, moesten ze vertrekken uit hun vorige pand in de Houthavens. Versteeg: “Erg jammer, want de plek had potentie. Gelukkig vonden we snel deze plek.”

Chez Miné zit midden in een groot wooncomplex op het Bos en Lommerplein, op de locatie waar voorheen Wilde Westen zat. De grote ovale bar is het middelpunt van de zaak. In de rechterhoek staat een podium en op de vloer ligt een jaren 80-dansvloer met lichtgevende vlakken. Aan de andere kant zit de keuken en een spelletjesruimte met een jeu de boulesbaan, twee dartborden en een voetbaltafel.

En daar draait het bij Chez Miné voornamelijk om: doen en maken. Elke donderdag is er een tafeltennistoernooi en op zaterdagavond live muziek. Versteeg: “Ik probeer vooral amateurs hier een podium te bieden, want er zijn veel goede makers in Amsterdam. Dat kan van alles zijn: muziek, theater, comedy, et cetera.”

Voor wie na alle inspanningen trek heeft, staan er pizza’s op het menu, zoals de bufalina met twee soorten mozzarella (€11) of de ricotta met beukenzwammetjes (€13). Mocht je alleen voor een borrel komen, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor bitterballen (€7,75) of kimchikroketten (€6), in combinatie met een IJwit van de tap (€5), een Birra Moretti (€4) of cocktails als Moscow Mule of Cuba Libre (€6).

Chez Miné Bos en Lommerplein 1

