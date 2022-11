Dansen en dineren in de voormalige Bijlmerbajes: ‘Het is niet De School, maar ook echt geen Chin Chin Club’

Bij Brouwclub Levenslang zitten de clubfeestjes, nu nog alleen op vrijdagen en zaterdagen, tussen underground en bar-dancing in. Beeld Jennifer Gijrath

De grote lichtgevende en ronddraaiende kubus aan het plafond, die tot de nok is gevuld met planten en bladeren, staat symbool voor de nieuwe Brouwclub Levenslang, aan de rand van de urban jungle. “Amsterdam voelt soms net als die jungle waarin je levenslang vastzit. De stad barst soms uit z’n voegen door drukte en chaos,” zegt Jules Oostendorp (30), met Thomas Oostdijk (35) eigenaar van Brouwerij de Eeuwige Jeugd, van Café de Jeugd en nu ook van Brouwclub Levenslang. De naam verwijst naar het voormalige ketelhuis van de Bijlmerbajes, waar brouwerij, restaurant en nachtclub zijn gevestigd.

De sporen van de Bijlmerbajes zijn er allesbehalve gewist. Naast de originele trappen, loopbruggen en tegels lopen bovenin nog oude gaspijpen van het ketelhuis. “Die hebben we aangesloten op de rookmachine, dat geeft ’s nachts in het donker een heel vet effect. De oude ketels in de hoek zijn vervangen door grote taptankers.”

De clubfeestjes, nu nog alleen op vrijdagen en zaterdagen, zitten tussen underground en bar-dancing in. “Het is niet zoals De School, maar ook echt geen Chin Chin Club,” aldus Oostendorp.

Met Levenslang hopen de twee bierbrouwers een nieuwe hotspot voor de Amsterdammer en op termijn voor de Bajeskwartierbewoners te maken. “Plekken langs de rafelranden van stad, zoals Radion, Skatecafé en Garage Noord, zijn echt plekken waar voornamelijk Amsterdammers naartoe gaan,” zegt Oostendorp.

Voordat het feest in de ondergrondse club losbarst, eet je bovenin barfood zoals fish & chips (€14,95), chicken wings (€12,50) of bao buns met garnalen of groente (€6,50). Wie al zit mag gratis in de club blijven, maar tijdens de eerste weken is toegang sowieso gratis. “Daarna houden we de prijs voor tickets laag, tussen de vijf en tien euro.”

