Danschallenge: het Jo Visser fonds zoekt ouder danstalent

Het Jo Visser fonds is op zoek naar ouder danstalent. Beeld Shutterstock

Ha, een nieuwe talentenshow voor senioren?

“Dansen is niet alleen goed voor het lijf, maar zeker ook voor de geest. Voor jong én oud. Toch domineren jongeren sociale media als TikTok en Instagram met hun moves. De Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Jo Visser fonds willen het talent van jong en oud samenbrengen met een danschallenge.”

Hoe?

“We roepen ouderen op een video van maximaal drie minuten in te sturen van hun favoriete danspassen. De vijf beste dansen worden professioneel gefilmd en verspreiden we via sociale media. We willen jongeren uitdagen de dans van de ouderen na te doen, en hopen zo het beeld dat zij van ouderen hebben bij te schaven.”

Is dat beeld zo negatief?

“Er is in zekere zin een vorm van ageism, ouderendiscriminatie. Dat zie je in de media, hoe er over ouderen wordt geschreven, en waarop mensen over ouderen praten. Ze worden al snel geassocieerd met zorg en afhankelijkheid.”

Wat voor dansen heeft u zoal binnengekregen?

“Loek van 91, die heel erg van linedancen en van de rumba houdt, stuurde een geweldige video in. Net als een dame van in de tachtig. Zij ging voor corona wekelijks naar een salsa-avond en laat zien wat ze kan. We hopen dat er nog veel meer soorten dans worden ingestuurd.”

Zoals?

“Nou ja, ik verwacht geen breakdancevideo’s, maar je weet maar nooit. Het zou wel heel leuk zijn. Of een mooie gepassioneerde tango. Wie weet gaat het wel viral.”

leydenacademy.nl/danstalent