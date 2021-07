Danny over zijn Jordanese moeder: ‘Ze is stronteigenwijs, maar dat ben ik ook’

Danny groeide op in de Jordaan. Problemen werden thuis vaak weggelachen. Zijn moeder, Greet, heeft echt Jordanese humor. ‘Ik hou van geintjes, misschien om iets te verdoezelen.’

Greet Lentz (70)

“Via mij had Danny samen met een vriendje een vakantiebaantje als afwasser in de spoelkeuken van het Confectiecentrum. Ze stonden aan het eind van een lopende band en moesten het vuile servies in de afwasmachine zetten. Eerst ging het goed, maar al snel konden die sukkels het niet bijhouden en hoorde je steeds meer borden en glazen stukvallen. Het leek wel een slapstick.

In het begin van de coronatijd raakte Danny zijn baan kwijt. Daar schrok ik van. Hij is toen een eigen schoonmaakbedrijf begonnen, dat vond ik moedig en eng. Omdat hij zo hard werkt, loopt het goed. Daar ben ik trots op. Op zijn eerste werkdag zijn we met Semmie en Tatum, zijn oudste kinderen, naar zijn huis gereden om hem te verrassen met een fles champagne en een taart. Als grap had ik er ook een emmer met schoonmaakspullen bijgedaan. Ik hou van geintjes, misschien om iets te verdoezelen, dat weet ik niet.

Danny is gek op zijn vader. Met mij is hij het meestal oneens, dat is altijd zo geweest. Ik ben direct en zeg alles wat ik vind, Danny is behoudender. Hij denkt eerst na voor hij praat. ­Danny heeft vier kinderen uit twee relaties. Anita, zijn vrouw, heeft een zoon die ernstig verstandelijk gehandicapt is: Lars. Danny is zo lief met Lars, dat is echt prachtig om te zien.

Ik kom uit een voetbalfamilie. Als kind ging ik met mijn vader naar het Olympisch Stadion waar Blauw-Wit speelde. Ons huwelijksfeest vierden Simon en ik in de kantine van Blauw-Wit. In mijn jeugd in de Jordaan stond mijn box buiten en zat mijn moeder ernaast op een vuilnisbak. Alles gebeurde op straat. Na het eten speelden hordes kinderen buiten en als de ijscoman kwam en je geluk had, kon je moeder een ijsje betalen. Nu zijn er alleen maar achterlijk dure huizen.

Sinds een paar jaar gaan we in de winter naar Spanje. Dat vond ik moeilijk, omdat ik mijn kleinkinderen zo lang niet zou zien. In ons eerste jaar lag ik op het strand en dacht ik dat ik ­Anita op de boulevard zag. Ja hoor: op dat moment kwamen Danny’s kinderen Nikkie en Noa aanrennen, die keihard ‘Oma!’ riepen. Ik huil ­bijna nooit, maar toen hield ik het niet droog.

Aan tattoos heb ik een bloedhekel, maar ik ben trots dat Danny zijn vader en moeder op zijn arm heeft staan, als dank voor alles wat we voor hem hebben gedaan.”

Danny Lentz (50)

“Ik doe altijd mijn best om ma aan het lachen te maken, lekker met haar dollen, tot ze zo hard lacht dat ze niet meer kan ophouden. Mijn moeder heeft echte Jordanese humor. Ze zegt precies wat ze denkt, ook al is dat niet altijd in haar voordeel.

Ze is stronteigenwijs, maar dat ben ik ook. Ik heb mijn moeder vroeger wel tot wanhoop gedreven, want ik kon heel goed zuigen. Omdat we ­hetzelfde karakter hebben, botsen we vaak, maar ik hou verschrikkelijk veel van haar.

In onze familie worden problemen vaak weggelachen. Anita heeft mij leren praten en laten zien hoe je problemen bespreekbaar kunt maken.

Wij hadden vroeger een simpel en nuchter gezin. Mijn ouders werkten keihard en als we ’s avonds thuiskwamen waren er aardappels, groenten en een karbonade. Ze verwenden me ook. Ik mocht geen brommer, dat vond ik jammer, maar zij wisten wat voor wildebrassie ik was. Toen ik mijn rijbewijs haalde, gaven ze me mijn eerste auto, een oranje Mini.

In mijn jeugd waren we elk weekend bij Goldstar, onze voetbalclub. Pa zat in het bestuur en ma was vrijwilliger in de kantine. Ze heeft haar hele leven in de horeca gewerkt. De horeca is voor haar gemaakt: ze heeft humor, maakt het iedereen naar de zin en kan heel snel werken. Van kleins af aan zat ik op de tribune bij Ajax, eerst samen met mijn vader en later bij de F-side.

Door corona werd ik ontslagen. Het was altijd al mijn ambitie om iets voor mezelf te beginnen. Mijn meisje steunde me enorm en omdat zij een goeie baan heeft, durfde ik de gok te wagen. Het bevalt prima. Als Anita

’s morgens vroeg naar het ziekenhuis moet, heb ik tijd om de kinderen nog even naar school te brengen. Mijn ouders hebben ook geholpen toen ik voor mezelf begon, maar het belangrijkste is dat ik van hen heb geleerd wat hard werken is.

Ma is een geweldige oma. Toen ­Nikki en Noa jong waren, kwam ze elke week met de trein naar Nieuwegein om een dag op te passen. Ze verwent ze enorm. Wij zijn nogal streng met eten, maar van haar mogen ze altijd snoep.

Pa en ma hebben al veertig jaar een zomerhuisje in Egmond. Vroeger ­gingen we daar elk weekend heen en nu zitten zij daar de hele zomer. Een paar jaar geleden zijn ze in de winter voor het eerst naar Benidorm gegaan. Dat hadden ze jaren eerder moeten doen, ze zijn nu op een leeftijd om te genieten.”