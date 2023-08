Dankzij Fietsmaatjes kan Alie (84) alsnog door het Amsterdamse Bos fietsen

De organisatie Fietsmaatjes maakt het voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen mogelijk om met een vrijwilliger een tochtje te maken op een elektrisch ondersteunde duofiets. Er zijn inmiddels 38 locaties in Nederland, waaronder een in Amstelveen. ‘Het was alsof ik uit een winterslaap kwam.’

Yvonne Jacob (70) en Alie Korbijn (84) komen op woensdagochtend in een hoog tempo het terrein van Stichting de Uiterton aan de Amsterdamseweg op fietsen. Ze zitten keuvelend naast elkaar op een elektrisch ondersteunde driewieler van Huka.

“Ik maak haar even los hoor,” zegt Jacob, die afstapt en de klittenbandjes om de trappers en de voeten van Korbijn lostrekt. Sinds 2019 is ze vrijwilliger bij Fietsmaatjes Amstelveen. “Ik vond het vreselijk om met pensioen te gaan, dus toen ik hoorde dat ze dit gingen opzetten, wilde ik meteen meedoen.”

Fietsmaatjes is niet nieuw. De eerste stichting werd in 2012 opgericht in het Zuid-Hollandse Teylingen, door Jan Burgmeijer en zijn vrouw Tekla Zwinkels. Het idee: vrijwilligers gaan op pad met mensen voor wie het niet (meer) vanzelfsprekend is om op een fiets te stappen, om zo alsnog tochtjes te kunnen maken. Inmiddels zijn er 38 locaties in Nederland, allemaal zelfstandige vrijwilligersorganisaties. En sinds 2018 zit er een in Amstelveen. “Al zijn we pas gaan fietsen in 2019, we hebben eerst de organisatie opgezet,” vertelt voorzitter Michael Douqué (76).

Ze begonnen hier met twee fietsen, die samen zo’n 25.000 euro kosten, geschonken door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Vier jaar later staan er acht fietsen verspreid door de veertien wijken van Amstelveen. Elke week checkt een vrijwilliger de veiligheid van de fiets en op eventuele schade. Tochtjes gaan door Amstelveen, maar soms ook naar Ouderkerk aan de Amstel en omstreken.

“De fietsen moeten tegen een stootje kunnen, want iedereen fietst erop,” zegt Douqué. Als er toch iets mis is, doet fietsenmaker Van Rietschoten Tweewielers de reparaties en het onderhoud gratis. “De onderdelen betalen we wel,” zegt de voorzitter. “We zijn echt afhankelijk van subsidies, donateurs en schenkingen.” Onder andere de gemeente Amstelveen, Rabobank en elektronicafabrikant Mean Well geven jaarlijks een bijdrage.

Meetrappen mag

Jacob heeft Korbijn vanochtend vroeg thuis opgehaald voor een fietstocht door het Amsterdamse Bos. Korbijn mag meetrappen, al is dat niet per se nodig. Dankzij de elektrische trapondersteuning heeft de driewieler genoeg aan één bestuurder.

Met een schakelaar kun je het tweede paar trappers op slot zetten, het stuur aan de rechterkant staat standaard vast. Want twee mensen die sturen, dat werkt niet. Achterop staat een ijzeren mandje dat plek biedt voor een tas met daarin een kaart, een folder met veiligheidsmaatregelen en het nummer van een noodtelefoon, voor als er pech is onderweg.

De fietsen hebben verschillende mogelijkheden. Zo vindt Korbijn het fijn als het voetenriempje vast zit, maar dat is niet verplicht. Daarnaast zit er nog een gordel op de fiets. “Ik fietste af en toe met mijn zwaar gehandicapte neef, die moet wel goed vastzitten,” zegt Jacob. “Hij moest in de fiets getild worden. Voor mij was dat te zwaar, maar hij heeft nu gelukkig een vrijwilliger die heel sterk is.”

Alie Korbijn op de duofiets met vrijwilligger Yvonne Jacob. ‘Ik haal er zoveel plezier uit, ik hou me er echt aan vast.’ Beeld Dingena Mol

Jacob is vaak op pad voor Fietsmaatjes, ze heeft er inmiddels al 3500 kilometer op zitten. Ze fietst onder meer twee ochtenden per week met bewoners van zorgcentrum De Luwte. “Er wonen bij daar veel jonge mensen, tussen de 60 en 70 jaar, met alzheimer.”

Bij het zorgcentrum fietst ze onder anderen met twee zussen, van wie er een al tijden mee wilde maar onlangs pas voor het eerst ging, nadat ze eerst haar zus heel vaak had zien gaan. “We hadden die dag mooie foto’s in het bos gemaakt en die stuurde ik via WhatsApp. Ik kreeg een appje terug: ‘Het was net alsof ik uit een winterslaap kwam.’ Ik merk nauwelijks aan mensen als ze alzheimer hebben, behalve dat ze elke week hetzelfde vertellen.”

Grijs koppie

Niet alleen de gasten, ook Jacob geniet enorm van de tochtjes. “Het is lekker sportief en de verhalen die ik van mensen hoor vind ik zo belangrijk. Van Alie heb ik bijvoorbeeld veel geleerd over de Watersnoodramp in 1953, daar is ze bij geweest. Dat zijn mooie gesprekken.”

De twee leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen bij de dagbesteding van De Luwte. “Ik was op zoek naar iets wat ik overdag kon doen,” zegt Korbijn, die zelf uit Numansdorp komt in Zuid-Holland. “Toen ik wat mankementen kreeg en ’s nachts een keer ben gevallen, ben ik hier, dichter bij mijn zoon, gaan wonen.”

“Maar,” zegt ze, “als je geen familie en vrienden meer in de buurt hebt en je bent alleenstaand, dan ben je hele dagen eenzaam.” Eerst probeerde ze activiteiten in De Luwte en op een zorgboerderij, maar daar haalde ze geen voldoening uit. “Ik weet dat ik een grijs koppie heb, maar als je de hele dag omringd wordt met mensen die al een stuk verder afgetakeld zijn en je daar zelf nog niet bent, word je daar elke dag mee geconfronteerd.” Vorige zomer ging ze voor het eerst fietsen met Jacob, nu doen ze dat wekelijks. “Daar haal ik zoveel plezier uit, ik hou me er echt aan vast.”

Koffie met appelgebak

De felblauwe brede duofietsen vallen op in het straatbeeld, onderweg zwaaien er geregeld mensen als de vrouwen langsrijden. Eenmaal uit het Amsterdamse Bos, stoppen ze traditiegetrouw bij Silversant om een kop koffie te drinken, vandaag met appelgebak en slagroom.

Alie Korbijn: ‘Dat koffiedrinken vind ik zo gezellig met Yvonne.’ Beeld Dingena Mol

Korbijn: “Mijn zoon krijgt dan een Tikkie. Mijn financiën doe ik niet meer zelf, omdat ik een paar keer grote fouten heb gemaakt. Maar dat koffiedrinken vind ik zo gezellig met Yvonne.” In de zomermaanden fietsen ze samen, in de wintermaanden fietst Jacob met Gerdien de Vries, een zestigjarige vriendin die door een handicap niet goed loopt.

“Zij is jonger en ik fiets al tweeënhalf jaar met haar in de maanden dat ze in Nederland is,” zegt Jacob. “Het was voor haar zo’n openbaring om door het Amsterdamse Bos te fietsen. Als je slecht loopt, ga je daar niet snel naartoe.”

In de herfst- en wintermaanden fietst Korbijn met een andere vrijwilliger. Hij wil liever geen koffie met haar drinken. “Gasten en vrijwilligers zijn er in principe vrij in wat ze gaan doen. Sommigen willen even een boodschap doen of een kop koffie drinken, anderen gaan echt twee uur fietsen,” zegt voorzitter Douqué.

55 jaar en ouder

Een ritje kost de gasten 3 euro per keer, mensen worden thuis opgehaald. Alle 180 vrijwilligers werken volledig onbezoldigd en krijgen eerst begeleiding als ze zich aanmelden. “We vragen bijvoorbeeld ook naar gezondheidsproblemen bij gasten,” zegt Douqué, “dat is allemaal erg privacygevoelig. En met de gasten doen we een intake, zodat we weten wie we aan boord hebben.”

Iedereen kan zich aanmelden als gast of vrijwilliger, maar in de praktijk ziet Douqué vooral mensen van 55 jaar en ouder. “Gasten zijn vaak eenzame ouderen of mensen met dementie, een handicap of een blessure. Als ze zich aanmelden, kijken we of we een match hebben. Als ze willen, krijgen ze dan een vaste vrijwilliger. We zien ook veel kinderen met ouders of kleinkinderen met grootouders.”

Fietsmaatjes Amstelveen is beschikbaar voor iedereen, thuiswonend of niet, en werkt veel samen met zorgorganisaties als Brentano, Zonnehuisgroep en Amstelring, en welzijnsorganisatie Participe. Vorig jaar hebben ze twee fietsen uitgeleend voor een tour door Amsterdam, voor een studieproject van de Hogeschool van Amsterdam. Dat was een succes, al is er nog geen zelfstandige organisatie in Amsterdam.

Of er in de toekomst ook een locatie in het centrum van Amsterdam komt, weet Douqué niet. “Dan moet je met die brede fietsen over de grachten gaan rijden. Heel leuk, maar niet eenvoudig. Ik denk dat er eerder mogelijkheden zijn in Buitenveldert, Sloten of in Noord. Daar kun je ook leuke fietstochten maken.”