Danique schreef een venijnig liedje over kaasfondue en hoe het is om geghost worden

Beeld Danique

Voor wie de laatste tien jaar onder een steen heeft geleefd: wat is ghosten?

“Dat je een heel erg leuke date hebt met iemand, je afspreekt elkaar snel weer te zien en dat de ander dan zomaar van de radar verdwijnt. Ik heb het al een paar keer meegemaakt, net als mijn vriendinnen.”

Wat hebben kaasfondue en ghosten met elkaar te maken?

“De laatste jongen die mij heeft geghost beloofde kaasfondue voor me te maken. Ik zing daarom: ‘Waar blijft mijn fakking kaasfondue?’ Met dit lied gooi ik mijn gevoel eruit, op een sarcastische toon: ik lig niet te janken op de grond, we moeten door! Ik ben ook bezig met het Kaasfondue Ghostboek waarvoor ik ghostingverhalen verzamel. Op 13 augustus ga ik met de inzenders van de meest aansprekende verhalen kaasfondue eten bij restaurant Smelt.”

Weet de ghoster in kwestie dat hij in een lied is vereeuwigd?

“Ja, ik heb hem nog een keer gesproken. Hij moest er wel om lachen. Hij heeft ook sorry gezegd en gaf me gelijk dat het nergens op sloeg.”

Zie je nog heil in het keiharde Amsterdamse datingleven?

“Ik heb nog hoop. Het zou wel goed zijn als er wat meer balans was, want er zijn veel meer vrouwen dan mannen in de stad. Dus mannen: kom in Amsterdam wonen!”