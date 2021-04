Daniëlle & Zoë: ‘Na de scheiding kwam ze haar bed niet meer uit’

Daniëlle & Zoë. Beeld Harmen de Jong

Daniëlle Schoon (47):

“Zoë is te lief. Ze doet altijd meer voor een ander dan voor zichzelf. We ­lijken als twee druppels water op elkaar. Ik hoef haar maar aan te ­kijken en ik weet wat ze voelt. ­Omgekeerd geldt hetzelfde.

Bij elk oudergesprek op de basisschool zeiden ze: Zoë is te traag. Ik moest daar vooral om lachen. Zoë is Zoë en ik kan op mijn kop gaan staan, ze verandert toch niet. Ze doet alles op haar eigen tempo. Al op heel jonge leeftijd wilde ze in de kinderopvang werken. Na het vmbo volgde ze een opleiding voor pedagogisch medewerker, maar dat bleek niets voor haar. Nu doet ze de opleiding verkoopspecialist en daar is ze helemaal op haar plek.

Ik kom weleens in de winkel waar ze werkt en zie hoe enthousiast en snel ze klanten helpt. De eigenaar zegt dat als iemand naar de baas vraagt, ze moet zeggen dat zij zelf de manager is. Dat ze daar gewaardeerd wordt, geeft haar zo veel zelfvertrouwen.

We fantaseren er weleens over om samen iets te beginnen, bijvoorbeeld een delicatessenzaak waar je ­koffie kunt drinken en een gebakje kunt eten. Hoewel Zoë soms grappend zegt dat zij dan de baas is en ik naar háár moet luisteren, denk ik zeker dat we goed kunnen samenwerken.

Vijf jaar geleden – na mijn scheiding – was Zoë een tijdje heel somber. Ze kwam nauwelijks nog uit bed. Ik vond het moeilijk haar zo verdrietig te zien. We praatten veel en ik probeerde uit te leggen dat het leven mooi kan zijn en je niet te veel stil moet staan bij rottige dingen. Ik heb ook professionele hulp voor haar gezocht. Dat deed haar goed. Het is heel fijn om te zien hoe ze gegroeid is.

Na de scheiding jutte Zoë mij op om dingen te ondernemen. We doen veel samen: weekendjes weg, een dag naar de sauna of een dagje Amsterdam om te winkelen en een wijntje te drinken. Een jaar na de scheiding ontmoette ik Richard – de man met wie ik vanaf mijn zestiende twee jaar een relatie heb gehad – en we leerden elkaar opnieuw kennen.

Zoë kreeg in die tijd een vriendin en trekt nu veel meer op met haar eigen vriendengroep. We moeten ons best doen om afspraken te maken om samen iets te ondernemen. Dat ze een vriendin heeft maakt mij niets uit, het gaat erom wie bij haar past.

Ze heeft het gelukkig nog niet over uit huis gaan. Natuurlijk gaat ze ooit op zichzelf wonen, maar als dat gebeurt, zou ik dat heel moeilijk vinden. Het is zo gezellig als Zoë er is.”

Zoë Louters (19):

“Mama is de allerliefste, allerleukste en allermooiste moeder die er is. Ik ben zo blij dat ze mijn moeder is. We zijn onafscheidelijk. Toen ik in de puberteit kwam en alles aan mijn lijf ging groeien, zei zij zeker één keer per week dat ik zo’n mooie meid ben. Dat heeft me er echt doorheen gesleept. Mama kan mij lezen als ­niemand anders. Als ik binnenkom en ik doe vrolijk terwijl ik dat niet ben, ziet zij dat er iets is. Andersom is dat ook zo.

Ze is ook avontuurlijk. We doen elke week wel iets leuks. Drie jaar geleden waren we twee weken in Italië, dat was onze leukste vakantie ooit. Het was het jaar na de scheiding van mijn ouders en ze had zo hard gespaard om de vakantie te kunnen betalen. Ik voelde me vereerd dat ze mij meenam.

Mama heeft een heel klein autootje en we hadden heel veel bij ons: een zespersoonstent, grote stoelen, bedden, een koelbox en veel meer. Mensen die langs onze tent liepen en dat kleine autootje zagen, vroegen allemaal wie ons gebracht had. Ze geloofden niet dat wij het hadden meegenomen. Dat was wel zo. Richard had mama’s auto als een soort Tetris ingepakt, zodat alles precies in elkaar paste.

Toen ik jonger was, had ik relaties met jongens. Op een dag nam een vriendin me apart en vertelde dat zij op meiden viel. Toen realiseerde ik me plotseling dat ik ook op meiden val. Ik heb nu anderhalf jaar een relatie met Isa en ben gelukkiger dan ooit. Uit de kast komen vind ik zo’n raar begrip. Ik ben gewoon mezelf.

Na de scheiding van mijn ouders was ik een tijdje depressief. Ik ben nogal een pleaser en mama zegt dat ik voor mezelf moet opkomen en naar mijn gevoel moet luisteren. Als iets niet goed voelt, moet je het niet doen.

Ik heb jaren op de markt gewerkt bij Gotjé noten en nu werk ik in de winkel in De Pijp. Het maakt me gelukkig om mensen te helpen en uitleg te geven over onze producten. Ik werk vier dagen en ga één dag naar school. Van mijn salaris spaar ik voor leuke dingen, maar ook om mijn rijbewijs te halen. Door corona is mijn theorie- examen nu twee keer uitgesteld. Ik heb ook drie maanden geen les gehad. Daar baal ik wel van.

Ik moet er nog niet aan denken om op mezelf te gaan wonen. Het is zo lekker thuiskomen bij mama; we knuffelen even en ze vraagt hoe mijn dag was.”

Ook samen in Het Parool? ouderenkind@parool.nl