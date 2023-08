Daniël ontwierp een blikjeshouder: minder lekken en sneller bij de statiegeldautomaat

Je ergert je aan het nieuwe statiegeldsysteem?

“Het had iets meer doordacht mogen worden. In de rij staan voor zo’n machine is niet zo erg, maar dat het rommeliger is op straat wél. Waar ik zelf last van heb, is dat die blikjes in je tas ontzettend lekken. En ik hou wel van een biertje, dus het zijn aardig wat blikjes die ik moet inleveren. Ik dacht: dat kan beter.”

Wat is je oplossing?

“Mijn eerste idee was simpelweg een pvc-buis met een lus, daarna dacht ik na over een hexagonaal patroon, waar je cirkels het beste in kwijt kan, maar dat was allebei niet compact genoeg. Zo bedacht ik een rechttoe-rechtaanpatroon waar je blikjes in kunt schuiven.”

Je ging met een 3D-printer aan de slag.

“Ja, ik 3D-print al een aantal jaar, als hobby. Het ging heel makkelijk en ik vond het eigenlijk wel een cool ding! Oké, je moet nog steeds voorzichtig doen, maar het lekt veel minder en het inleveren gaat lekker rap. Je klikt de twaalf blikjes er zo – klik, klik, klik – uit. Je bent de snelste in de rij.”

Werk je ook al aan een ‘verjaardagsversie’, geschikt voor meer dan twaalf blikjes?

“Nee, want het moet wel in je tas passen. Ik ga er denk ik nog wel een maken waar die smallere blikjes in kunnen.”

En nu de markt veroveren?

“Eigenlijk moet ik Heineken bellen hè, of met een supermarkt in zee gaan. Maar nee, ik zie er geen verdienmodel in. Het is meer een cadeau voor mensen die er stapelgek van worden. Ik heb iets gemaakt wat er eerst niet was, dat is toch leuk genoeg?”

Het 3D-model is hier gratis te downloaden. Liever direct de blikjeshouder kopen? Dat kan via Etsy.