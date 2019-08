Daniel Cornelissen: ‘De Parade voelt als vakantie’

‘Laatst op de pont keek iedereen me gek aan; had ik die piemelketting nog om’ Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Bar Centraal. Ze hebben een wisselende kaart met zo’n tien gerechtjes. Ik bestel ze alle tien. Het ziet eruit als een café, maar het eten is echt heel goed. Ik heb er burrata gegeten die zo lekker was; hij smolt op mijn tong. Ze maken er een soort biefstuk van aubergine. Die lijkt echt op vlees.”

Bar Centraal. Beeld Lin Woldendorp

Dagelijkse boodschappen

“Aslan Versmarkt op de Beukenweg. Ik kook graag en daar is alles supervers. Tenminste, zo smaakt het. Het zijn heel lieve mensen, vaak geven ze er nog wat bij: als je ingrediënten voor een toetje koopt en ze denken dat bessen daar lekker bij zijn, geven ze je het. Ik vind het altijd leuk als je in winkels wordt begroet. En, als je Ottolenghi kookt, moet je altijd gekke dingen hebben, die hebben ze daar allemaal.”

Museum

“Het Stedelijk, bij die hittegolf was ik er de hele tijd. Het is een spannend museum en een prachtig gebouw. Ze laten je kennis maken met nieuwe kunstenaars, zoals Studio Drift met hun zwevende blok beton. En het is er meestal rustig.”

Amsterdam voor kinderen

“Liever niet. Ik begrijp ze niet, dus als op de website van een restaurant staat dat ze kindvriendelijk zijn, ga ik liever niet.”

Favoriet vervoermiddel

“Als het regent de metro: die is zo mooi opgeknapt. Soms is het niet de snelste manier, maar neem ik ’m toch. Vooral de Noord/Zuidlijn, dan heb ik echt het gevoel dat ik in een grote stad woon. In de tram of op de fiets zijn er veel prikkels, de metro is een kleine ruimte en donker – dat is fijn. Station Rokin vind ik mooi, met allerlei potjes die ze daar hebben opgegraven.”

Kroeg

“Bar Mimi in de Potgieterstraat. Je kunt er voetbal kijken, al hou ik daar helemaal niet van. Verder is het meer dan een doorsnee kroeg: ze organiseren er silent disco’s, hebben heel leuke spelletjes en acteurs runnen de bar. Vroeger ging ik altijd naar de Smoeshaan als ik in het DeLaMar had gespeeld, nu gaan we toch vaker naar Mimi.”

Bar Mimi in de Potgieterstraat. Beeld Lin Woldendorp

Favoriete modewinkel

“Een vriendin van mij, Keja Klaasje Kwestro, maakt met haar moeder, Cor Kuyt, pikkenkettingen. Dat is precies wat je denkt dat het zijn: kettingen met piemels eraan. Je kunt ze kopen op Instagram. Op het Milkshake Festival liep Keja met honderden kettingen om ze te verkopen. Het klinkt natuurlijk een beetje gek, maar ze staan echt mooi. Ik heb er vaak een om als ik uitga. Laatst stond ik op de pont onderweg naar een feestje, en keek iedereen me zo gek aan. Ik was vergeten dat ik die ketting omhad.”

Mijn kapper

“Ik ging altijd naar Toons Barbershop, in de Hutspot in de Van Woustraat. Maar Toon, die Martijn bleek te heten terwijl ik hem al die tijd Toon noemde, is vertrokken naar Zuid-Amerika om daar vanuit een jeep mensen te knippen. Ik baal dat ik hem kwijt ben.”

Theater

“Niet echt één theater, maar de hele Parade: het voelt als vakantie. Als het lekker weer is en de voorstelling gaat goed, is het een feest. In Amsterdam komen mensen er wat meer om te drinken dan voor het theater. Ze zijn baldadiger: voor onze voorstelling met publieksparticipatie is dat niet zo slecht. Ik ben heel blij met onze voorstelling, gemaakt voor de Parade.”

De Parade. Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te sporten

“SportCity in de Wibautstraat. Ik haat sporten, daarom moet ik de drempel zo laag mogelijk maken. Daar hebben ze geen spiegels, het is voor mij maar twee minuten lopen en ik heb een vast programma dat ik nu vijf keer per week doe. Als ik iemand tegenkom, moet diegene me niet storen. Ik wil kijken of het me lukt wat breder te worden.”

SportCity in de Wibautstraat. Beeld Lin Woldendorp

Dieren in Amsterdam

“Wat ik niet met kinderen heb, heb ik met honden. Ik heb een hond, Seppe, en een wimpergekko. Ik heb gedeeld ouderschap met mijn ex: bij hem kan de hond in de tuin, bij mij niet. Ik neem ’m een paar keer per week mee naar het Amsterdamse Bos.”

Eerste keer in Amsterdam

“Met vrienden van Buitenkunst was ik voor het eerst hier toen ik 14 was. Ik kom uit Den Haag, zij kwamen hier vandaan. We rookten een joint voor het advocatenkantoor van Bram Moszkowicz. Ik had dat nog nooit gedaan en moest ervan kotsen. Daarna ben ik meteen naar huis gegaan.”

Wil altijd nog

“Een huis kopen net buiten Amsterdam met veel groen en veel honden. Maar niet te ver weg, want mijn vrienden en mijn werk zijn toch hier.”