Dancebattles onder Eye – ‘Door dansen heb ik geleerd mezelf te accepteren’

Sommigen vinden troost in muziek of een bord pasta, Saskia van den Boom (39) in fotograferen. Drie jaar geleden pakte ze de camera op, toen haar tweejarige nichtje door een ­ ernstig ongeluk zwaar gehandicapt was geraakt. Ze kon haar verdriet moeilijk verkroppen en kreeg de tip iets creatiefs te doen. Ze kocht een camera en schreef zich in aan de Fotoacademie Amsterdam voor een cursus, gevolgd door een tweejarige opleiding. Haar eerste fotoserie ging over het gezin van haar zus. In de lockdownperiode legde ze veel toevallige passanten op straat vast. Zo ontmoette ze Ranchillio Eind, die aan de weg timmert als model, modeontwerper en danser. “Kom een keer mee naar de dancebattles,” zei hij. Op een zonnige middag togen ze naar Eye. “Dansers, skateboarders, designers en videomakers: iedereen komt daar samen,” zegt Van den Boom. “Ze supporten elkaar om zich creatief te uiten – en moedigen ook enthousiast buitenstaanders aan. Een gepensioneerde Engelse toerist die toevallig langsliep, werd uitge­nodigd en ging onder luid applaus helemaal los.” De groep spoorde haar ook aan te fotograferen en lieten zich portretteren zonder met de camera bezig te zijn. “Ik kreeg er zoveel energie van. Dat is misschien wel het mooiste aan fotograferen: ik kan even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.”

Ranchillio Eind (23): ‘Door dansen heb ik geleerd mezelf te accepteren’

Beeld Saskia van den Boom

“Ik ben een gedetailleerd hiphop-free­style­danser: met kleine bewegingen vertel ik een verhaal. Het klinkt groot, maar dansen heeft me gered. Als puber had ik het lastig. Ik werd gepest en had weinig zelfvertrouwen. Door te dansen leerde ik mezelf herontdekken. Dat werkte niet alleen fysiek, maar ook mentaal: ik heb door dansen geleerd wie ik ben en geleerd mezelf te accepteren. Onze community Scene Session is iets bijzonders. De vibe laat zich moeilijk omschrijven, maar er komen vooral young creatives om het hoofd leeg te maken, om te dansen en om anderen te ontmoeten. Natuurlijk wordt er ook gebattled, maar ik zie mensen vooral exchangen. Daarmee bedoel ik: ze delen niet alleen de liefde voor dans, maar delen ook levensinzichten met elkaar. Zo groeien we samen. Wat ik geleerd heb? Om niet bang te zijn en te vertrouwen op mijn eigen ideeën. Ik focus me op dit moment op Scene Session, mijn customized kledinglabel Xerxes, dansen en modellenwerk. Dat probeer ik allemaal te combineren en lukt ook, omdat ik daar in geloof.”

Grace Hardt (23): ‘Iedereen hier heeft een goede energie en een open mind’

Beeld Saskia van den Boom

“Ik ben begonnen met dansen toen ik zeven was. Op vakantie zag ik een Turkse buikdanseres. Ik was zo onder de indruk dat het niet lang duurde voordat ik dansles ging volgen. Ik ben begonnen met streetdancelessen in Assen, waar ik toen woonde. Daarna heb ik veel gedanst in Groningen en in Arnhem, waar ik een opleiding Urban Dans volgde. Die zou ik in 2019 afronden, maar ik ben ziek geworden en kon mijn laatste vijf maanden niet meer afmaken. In die tijd heb ik vijf psychoses gehad en ben ik drie keer opgenomen in een GGZ-instelling. Zoiets heeft een ontzettende impact op je. Ik moest mezelf opnieuw leren kennen en mezelf de tijd gunnen om rust te nemen. Tegelijkertijd werd ik volgepropt met medicatie, waardoor ik er als een zombie bijliep. Ik deed in die tijd wat ik moest doen, maar genieten van het leven kon ik niet. Hoe gek het ook klinkt: nu ben ik enorm dankbaar voor die ­ervaring. Ik ben inmiddels lichamelijk en mentaal gezond en heb mijn liefde voor dansen weer gevonden. Vorig jaar zag ik op Instagram dat bevriende dansers samen afspraken in Amsterdam. Ik twijfelde of ik ook zou gaan, want door de medicatie was ik ruim veertig kilo aangekomen. Die twijfels waren nergens voor nodig: ze namen me onder hun vleugels. ‘Kom ­lekker dansen, kom lekker chillen,’ zeiden ze. Sindsdien probeer ik er zo vaak mogelijk bij te zijn. Iedereen hier heeft een ­goede energie en een open mind. Er gebeurt veel meer dan alleen dansen; we zijn vooral samen. Het is dat ik nu in Groningen woon, anders was ik elke week gekomen.”

Jernino Mac-Intosch (23): ‘Soms ben ik zo druk met het sociale aspect dat dansen er niet van komt’

Beeld Saskia van den Boom

“In Amsterdam was hiphoptalent op het gebied van dans niet heel zichtbaar. Maar hoe zet je dat op de kaart? Met een aantal vrienden had ik hier een gesprek over. De conclusie was dat we het dan maar zelf moeten representen, dus zochten we een plek om te trainen. Omdat het volop corona was, konden we niet binnen trainen en zijn we het eerst buiten gaan doen. We waren met zijn vieren: Ranchillio, ik en nog twee vrienden. Elke week namen we nieuwe vrienden mee en het werd steeds groter en groter. Of het nu regende of koud was, mensen kwamen toch. Op de drukste dag waren we met 150 dansers. Toen werd het duidelijk: we zijn een ding nu en hebben een naam nodig. Sindsdien heten we Scene Session en posten we elke week op Instagram wanneer en waar we samenkomen. We organiseren een wekelijkse binnentraining in een studio in Bullewijk en spreken voor buitenjams af onder Eye. Mijn doel is om een omgeving te creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn. Bij elke sessie probeer ik iedereen aan te spreken. We dansen, we lachen, we praten, we luisteren en observeren. Dat is nodig, want veel jongeren ervaren druk van de maatschappij. Dit is een fijne uitlaatklep. Dansen is niet verplicht en we weten allemaal dat dansen voor een nieuwe groep spannend is. Maar binnen deze community bouw je als danser ook zelfvertrouwen op; we geven elkaar de ruimte om jezelf te zijn. Soms ben ik zo druk met het sociale aspect dat dansen er niet van komt. Maar dat is niet erg. In de toekomst zou ik graag ­psychologie en dans willen combineren. Dans is een goede manier om jezelf te expressen.”