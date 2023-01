Dahl met spinazie en risotto met gerookte makreel: vijf fijne gerechten

Maandag

Hachee met rode kool en aardappelpuree

Ingrediënten voor 2 personen

500 gr runderriblappen

1 ui

60 gr roomboter

1 el grove mosterd

1 flesje (30 cl) donker bokbier

200 ml runderbouillon

1 laurierblad

30 gr ontbijtkoek

400 gr kruimige aardappelen

½ tl zout

100 ml volle melk

350 gr rode kool

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 130°C. Snijd de runderriblappen in blokjes van 1x1 cm. Pel en snijd de ui in halve ringen.

2. Verhit 1/3 van de boter in een braadpan en bak het vlees rondom aan. Laat braden tot het vocht weg is. Voeg de ui en mosterd toe en bak mee voor 2 min. Voeg het bier, bouillon en laurier toe aan de pan. Kruimel de ontbijtkoek over het geheel. Roer door en plaats 3 uur in de oven. Controleer tussendoor of er genoeg vocht in de braadpan zit. Voeg indien nodig wat water toe.

3. Schil in de laatste 30 min. van de oventijd de aardappelen en snijd in parten. Breng water aan de kook in een pan en kook de aardappelen in 15 min. gaar. Giet af en stamp fijn. Voeg de resterende boter, zout en melk toe en roer door.

4. Bereid de rode kool volgens de aanwijzingen op de verpakking. Serveer de hachee met de rode kool en aardappelpuree.

Dinsdag

Dahl met spinazie

Ingrediënten voor 2 personen

200 g rode linzen

1 rode ui

2 teentjes knoflook

1 rode peper

3 el plantaardige olie

1 tl kurkuma

1 el gemalen komijn

1 blik tomaten

peper en zout

150 gr spinazie

Bereidingswijze

1. Spoel de linzen goed af tot het water helder is. Kook de linzen met 400 ml water op laag vuur voor ongeveer 10 min.

2. Snijd de ui in partjes, de knoflook fijn en de rode peper in ringetjes. Verhit de olie in een pan en fruit de ui aan tot die glazig is. Voeg dan de kurkuma, gemalen komijn, knoflook en de helft van de rode peper toe en bak ze kort samen. Voeg de tomaten toe en breng het op smaak met peper en zout.

3. Giet de linzen af en voeg ze toe aan de saus, laat het 5 min. pruttelen en voeg dan de spinazie toe. Roer het goed door elkaar en laat het nog min. op zacht vuur koken. Garneer met de resterende rode peper.

Woensdag

Regenboogwortelen uit de oven met kikkererwten en venkel

Ingrediënten voor 6 personen

1 venkel

500 gr regenboogwortelen

1 bol knoflook

200 gr kikkererwten uit blik

1 tl venkelzaad

2 tl zout

1 tl peper

2 el olijfolie

150 gr burrata

1 el honing

100 gr granaatappelpitjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de venkel in dunnen plakken en halveer de dikkere wortelen in de lengte. Snijd de bol knoflook horizontaal doormidden. Spoel de kikkererwten af en laat uitlekken.

2. Leg de wortelen, knoflook en venkel op een met bakpapier beklede bakplaat. Voeg de kikkererwten samen venkelzaad, peper en zout toe. Besprenkel met de olie en rooster 40 min. in de oven of tot gaar.

3. Scheur de burrata in stukken. Verdeel de groente over een plank en besprenkel met de honing, granaatappelpitjes en burrata.

Donderdag

Lamsköfte met yoghurt-muntsaus, ingelegde ui en flatbread

Ingrediënten voor 6 personen

4 rode uien

2 el suiker

250 ml water

250 ml azijn

7 zwarte peperkorrels

8 takjes munt

150 ml Griekse yoghurt 10 procent

1 citroen

1 ui

1 teentje knoflook

4 takjes koriander

4 takjes platte peterselie

1/2 rode peper

375 gr lamsgehakt

1 el ras el hanout

peper en zout

2 flatbreads

Bereidingswijze

1. Pel en snijd de rode uien in dunne ringen. Voeg suiker, water, azijn en de peperkorrels toe aan een pan en verhit totdat de suiker is opgelost. Voeg de rode ui toe en laat in zijn geheel afkoelen.

2. Snijd voor de yoghurtsaus de helft van de munt fijn en meng met de yoghurt. Pers de citroen uit en voeg toe. Voeg peper en zout toe naar smaak.

3. Pel en snipper voor de köfte de ui en pel en pers de knoflook. Snijd de overige munt, koriander, peterselie en rode peper fijn. Meng dit alles met het gehakt, ras el hanout en peper en zout. Rol tot kleine worstjes van en rijg aan de spiesjes.

4. Bereid het flatbread volgens de aanwijzingen op de verpakking en scheur in stukken.

5. Bak de köfte gaar in ongeveer 5 min. op een bakplaat of grillpan, draai regelmatig om. Serveer met het flatbread, de yoghurtsaus en ingelegde ui.

Tip. Je kan de ingelegde ui ook een dag van te voren maken voor een betere smaak. Met deze hoeveelheid zal je zeker wat overhouden, maar dit kan je prima twee weken bewaren in een luchtdichte pot in de koelkast.

Vrijdag

Koolrabirisotto met gerookte makreel

Ingrediënten voor 2 personen

1 koolrabi

1 ui

5 takjes selderij

500 ml groentebouillon

20 gr roomboter

2 el olijfolie

150 gr risottorijst

180 gr pompoenlasagnebladen

1 el crème fraîche

peper en zout

40 gr rucola

160 gr gerookte makreel

Bereidingswijze

1. Maak de koolrabi schoon en snijd in blokjes van 1 cm. Pel en snipper de ui. Pluk de blaadjes van de selderij en hak deze grof, houd apart. Maak de groentebouillon en laat de steeltjes van de selderij hier even in trekken.

2. Verwarm de roomboter en de helft van de olijfolie in een grote pan op laag tot middelhoog vuur. Fruit de gesnipperde ui samen met de risottorijst aan tot de rijst glazig is.

3. Voeg de blokjes koolrabi en de helft van de groentebouillon toe aan de rijst. Voeg steeds een klein scheutje groentebouillon toe als de vorige bouillon bijna is opgenomen. Kook de rijst gaar in 20 tot 25 min.

4. Steek met een grote ronde steekring rondjes uit de lasagnebladen. Verwarm ze vervolgens in een pan met een klein laagje water.

5. Schep de crème fraîche en de helft van de selderij door de risotto en breng op smaak met peper. Maak de rucola aan met de rest van de olijfolie en breng op smaak met peper en zout.

6. Verdeel de rucola over de borden. Leg een blad pompoenlasagne op de rucola en schep hier wat risotto op. Herhaal twee keer en top af met een schep risotto. Verdeel wat gerookte makreel over het geheel. Maak het gerecht af met de rest van de selderij.

