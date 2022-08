Dag van de Fotografie: die camera’s op onze telefoons zijn een vloek en een zegen

Beeld SSPL via Getty Images

Wat vieren we precies op de Dag van de Fotografie?

“Dat de Franse regering op die dag in 1839 het patent op de daguerreotype vrijgaf, zodat fotografie door meer mensen kon worden beoefend, dus eigenlijk dat fotografie voor het volk bereikbaar werd.”

Dat is sinds een jaar of tien pas echt zo, nu we er allemaal op los fotograferen met onze telefoons.

“Dat is een vloek en een zegen, inderdaad. Het goede is dat fotografen die het anders niet zouden hebben gered, nu wel aandacht en erkenning krijgen. Aan de andere kant is het veel harder zoeken naar goed werk, juist omdat er zoveel is.”

Zijn er trends in de fotografie?

“De voorspelling was vorig jaar dat er meer aandacht zou komen voor diversiteit wat betreft lichaam, kleur, leeftijd en gender, en dat zie je inderdaad wel terug. In mijn werk als fotoredacteur merk ik dat redacties daar beter op letten. Dus bij een verhaal over het huwelijk zie je nu bijvoorbeeld vaker twee mannen of twee vrouwen afgebeeld, of mensen met een lichamelijke beperking, en niet alleen meer het stereotype.”

U beoefent veel straatfotografie, is daarin ook een trend te zien?

“Ik ben voorzichtiger geworden, minder hit-and-run. Een beeld van iemand kan ook iemands privacy schenden. Dat zou zich op een zeker moment tegen de straatfotografie kunnen keren, dat wil ik voorkomen.”

Wat kan ik doen om mijn insta te verbeteren?

“Veel oefenen helpt je om je eigen stijl te vinden en te gaan fotograferen wat je echt leuk vindt. Vind je eigen obsessie en dan maar doordrammen.”

juliehrudova.com