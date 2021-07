Daal wat treden op de Albert Cuyp af, op zoek naar Surinaamse spinazie en tropische sfeer

Tayerblad. Beeld Emma Levi

Wie achter de viskramen op de Albert Cuyp een paar traptredes afdaalt, belandt in een wereld waar de lucht dik is en naar specerijen ruikt. Daar swingt de muziek en kun je, net als op de markt in Paramaribo, terecht voor zoutvlees, fladder (pens), cassave en andere tropische groenten.

Eens in de zoveel tijd spreek ik af met een vriend bij de tropische winkel Amarjeet Singh. We bestellen een portie gemengde worst met peper en om de fruitige, brandende ma­da­me-jea­net­te in toom te houden, drinken we er Surinaamse rum uit een ­plastic bekertje bij. Als mijn dagen te vol zijn, mijn humeur beneden peil of ik me gewoon los wil maken van de Amsterdamse hectiek, zoek ik deze ­tropische sfeer op.

Hartvormig

In het huis van mijn schoon­ouders in Paramaribo vul ik mijn dagen, net als hier, het liefst met koken voor familie en vrienden. In de tuin staat een grote plant met hartvormige bladeren. Toen ik voor het eerst in Paramaribo was, vertelde nani (oma) me ­tijdens een rondleiding door de tuin dat tayer haar spinazie is. Later die week werd ik er meermalen op uitgestuurd om de tayer te plukken. Als groente voor bij de kip, gestoofd in een soep en later toen ze bara ging maken.

Tayerblad lijkt op spinazie, maar je kunt ook de lange stelen fijnsnijden en opbakken. Tayerblad (xanthosoma brasiliense) is nauw verwant aan pomtayer (xanthosoma sagittifolium), de knol die tot wel twee kilo kan wegen en waar in Suriname de populaire feestmaaltijd pom van wordt gemaakt.

Er wordt gezegd dat je de ­bladeren van de plant die voor deze knollen wordt verbouwd ook kan eten, maar ik heb die nog nooit geproefd. Hoe dan ook ga ik nooit weg uit de toko op de Albert Cuyp zonder een bos ­tayerblad onder de arm.