Da’s jammer: de pizza’s van Pazzi zijn prima, maar koud

De bodem van de quattro formaggi is subliem. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Het was alweer een tijdje geleden dat ik pizza’s testte. Daar zijn in onze stad ­talloze opties voor, van goedkope exemplaren van de geijkte Amerikaanse pizza­bakkers tot ambachtelijke van de échte Italianen, vaak met een groter prijskaartje.

De keuze valt op Pazzi, waar ze al ruim tien jaar volgens traditionele receptuur verse houtovenpizza’s maken. Er zijn twee vestigingen, in de Eerste Looiersdwarsstraat in de Jordaan en verderop in West, aan de De Clercqstraat. Beide doen aan thuisbezorging.

Wat biedt het menu?

Een tiental pizza’s, van een klassieke Margherita tot een spannendere capricciosa met champignons, artisjok, parmaham en olijven, plus twee voorgerechten en één toetje. Een lekker compacte kaart, dus.

Rijden maar!

Na een halfuur belt de bezorger aan. De pizza’s voelen niet erg warm aan, terwijl de fietstocht naar mijn huis maar zes minuten behelst. Da’s jammer, al heb ik dit vaker gemerkt. De authentieke Italiaanse pizza’s zijn smakelijker dan de Domino’s en Papa John’s van de stad, maar komen op een of andere manier altijd kouder aan. Het lijkt wel alsof de Amerikaanse ketens het verpakken beter onder de knie hebben.

Soit, ik slinger de oven aan om ze even een extra tik te geven en begin alvast aan het voorgerecht. De vitello tonnato (€11,50) bestaat uit mals kalfsvlees, tonijnsaus, kappertjes en rucola. De smaak is oké, maar voor dit bedrag vind ik het een net te karige portie en had ik meer vuurwerk verwacht. Al is het zeker niet slecht.

De vitello tonato. Beeld Monique Van Loon

Piept de oven al?

De pizza’s zijn weer heet, de kaas mooi gesmolten. De tartufo (€15,50) met mozzarella, fontina, truffelsaus en parmaham is direct favoriet. Royaal belegd, lekker zout en de rand (ook wel cornicione genoemd) is perfect geblakerd door de houtoven. Het formaat van de pizza is dik in orde: het is een flinke maaltijd. Heerlijk.

De quattro formaggi (€14) valt tevens in de smaak. De bodem is subliem. De combinatie van mozzarella, gorgonzola, geitenkaas en caciocavallo is top, vooral die laatste gerookte provolone-achtige kaas geeft een pittige smaak, al had de pizza van mij nóg rijkelijker belegd mogen zijn.

Tijd voor het toetje…

De tiramisu (€6) is eerder luchtig dan intens en machtig, maar dat is ook wel­eens prettig. Jammer genoeg proef ik geen alcohol en weinig koffie, maar een door-etertje is het zeker.

Al met al kun je prima pizza bestellen bij Pazzi. De tartufo in het bijzonder is een dikke aanrader. Hopelijk komen ze bij u wel iets warmer aan.