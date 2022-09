Curry’s, Indiase zoetigheden en karaoke bij Bollywood Streetfoodbar

In Nieuw-West opent de Bollywood Streetfoodbar, de tweede vestiging van het Indiase restaurant Bollywood. Beeld Jennifer Gijrath



‘In curry we trust’ prijkt in oranje verlichte letters op de muur van de nieuwe Indian Streetfoodbar in Nieuw-West. Naast curry’s, bieden vader Gurdhian Singh (70) en zoon Jaspreet Singh (30), beiden Indiër, in deze tweede vestiging van Bollywood ook mocktails, karaoke en buffetten aan.

Jaspreet begon zeven jaar geleden met Bollywood in de Lange Leidsedwarsstraat. Een Indiase zaak waar gasten ook komen voor koffie, cocktails en Indiase snacks. Al hanteert het nieuwe restaurant in Nieuw-West hetzelfde concept, de sfeer is volgens Gurdhian anders. “Het restaurant in het centrum is drukker, er komen veel jonge mensen op af. Op deze locatie is het rustiger en daardoor is het er meer geschikt voor families en grote groepen.”

Eerst zaten er in het pand op de Johan Huizingalaan nog het mediterrane restaurant El Pescador en Marovaan met een Marokkaans-Javaanse keuken. Nu heeft het restaurant de stijl van de Indiase filmscene: de muren zijn turquoise gekleurd, met gouden en gele details, en voorzien van planten- en bamboedecoraties. De aparte ruimte aan de achterkant, gelegen aan het terras, is behangen met Bollywoodfilmposters. In deze kamer kunnen grote groepen voor verjaardagen of vrijgezellenfeestjes een buffet-diner organiseren en een karaokeset aanvragen. In het restaurant hebben gasten keuze uit een breed scala aan curry’s (€14,50-€18,50), snacks als ‘mushroom tikka’ (€6,95), ‘chicken momos’ (€8,00) en Indiase zoetigheden.

De eigenaren zijn druk bezig hun zaak nog verder te ontwikkelen. Sinds kort verkopen ze gemarineerde kip (€10 per kilo) voor barbecuers in het nabijgelegen Sloterpark. Daarnaast werken ze aan een losse veganistische menukaart en wachten ze op een alcoholvergunning om cocktails te kunnen serveren. Ondertussen broedt het duo op een workshop ‘Indian streetfood’, gegeven door een van de chefs.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.