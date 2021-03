Curry: mijn favoriete gerecht tegen katers

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: nieuwe ­curryconcepten.

Het is en blijft mijn favoriete antikatergerecht: curry. Liefst een natte, die pittig is maar niet té. Biertje erbij en je bent er zo weer bovenop. De keuze is eindeloos. Curry komt oorspronkelijk uit India, maar heeft zich over grote delen van Azië verspreid, waardoor er talloze varianten zijn. Van lichtzoete Japanse curry tot pittige Thaise groene curry en van superaromatische Indiase tikka masala tot extreem spicy vindaloo: ik vind het allemaal even lekker.

Aangezien de feestjes vanwege corona uitblijven en daarmee de katers ook, heb ik het afgelopen jaar veel te weinig curry’s gegeten. Gelukkig lijkt daar nu verandering in te komen, want tijdens de crisis zijn er in Amsterdam verschillende curry­concepten bijgekomen. Het team van ­restaurant Wijmpje Beukers begon tijden­s de eerste lockdown bijvoorbeeld al met De Curry Koning: een bezorgservice met verschillende curry’s voor thuis.

Ze zijn allang niet meer de enige. Vorige week opende Taiko, het restaurant van het Conservatorium Hotel, de Curious Curry Pop-Up. Daar bestel je high-end curry’s zoals groene curry met wagyu, een ­makhani­-curry met kreeft of een gele curry met zeebaars. Die laatste is meteen mijn favoriet: mooi zalvig van structuur met diepe smaken en perfect gegaarde vis.

Liefhebbers van Indiase curry’s kunnen hun hart ophalen bij de eveneens nieuwe pop-up Balti de Beurs, waar ze – behalve de donuts met chai-room waar ik vorige week over schreef – steengoede Indiase curry’s maken, zoals chicken tikka massala en lamb rogan josh. Extra leuk voor iedereen die net als ik de neiging heeft om de hele menukaart te bestellen: ze hebben ook een Thali, een soort Indiase rijsttafel, zodat je drie curry’s en een aantal bijgerechten tegelijk kunt proeven. Een absolute aanrader, ook zonder kater.

Tip Liever Japanse curry? Niet nieuw, maar wél goed is die van Osaka Ball, een kraampje dat afwisselend op de Albert Cuyp, de Dappermarkt en de Ten ­Katemarkt staat. Kijk op Instagram voor hun locatie: @osaka.ball.