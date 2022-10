Culinair recensent Mara Grimm eet voortaan ook bij Amsterdamse klassiekers: ‘Vergane glorie of ouderwets lekker?’

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

Hoe heb je dit eerste jaar als culinair recensent beleefd?

“Als een grote verantwoordelijkheid, maar vooral als een droom. Er zijn het afgelopen jaar ontzettend veel leuke nieuwe zaken geopend. Elke keer als ik de deur van een nieuw restaurant open, stap ik een nieuwe wereld in. Dat blijft een magisch moment.”

Is het precies zoals je had verwacht?

“Het verbaast me steeds weer hoeveel Proefwerk gelezen wordt. Ook op straat word ik er regelmatig op aangesproken. Die intensiteit had ik niet verwacht. De impact soms ook niet. Na mijn recensie over De Hapjeshoek (9,5) was het daar gekkenhuis. En Thai Thai Poppetje (9) zit nog steeds bijna elke avond vol. Wél heel leuk natuurlijk.”

Proefwerk stopte een aantal weken door de winterse lockdown. Was dat het dieptepunt?

“Ik hoop het, maar ik hou mijn hart vast voor dit najaar. Door prijsstijgingen en personeelstekorten is de ellende echt nog niet voorbij. Tegelijkertijd hebben we tijdens de lockdowns gezien hoe creatief restaurants zijn. En het valt me op met hoeveel plezier mensen ondanks alles uit eten gaan. In veel zaken is er geen plék meer te krijgen. Fantastisch.”

Wat is tot nu toe het hoogtepunt?

“Hoewel er onvoldoendes zijn gevallen, heb ik het afgelopen jaar ook zo goed gedineerd dat ik moeilijk kan kiezen. Maar vooruit: bij De Juwelier (9-), Thai Thai Poppetje (9) en Paon Bali (8,5) zou ik het liefst vanavond weer gaan eten.”

Genoeg positiefs dus, maar toch gaat er iets veranderen?

“Ja, want ik vind het jammer dat de meeste aandacht uitgaat naar nieuwkomers. In Parijs worden iconen op handen gedragen, in Amsterdam lijken we er vooral een sport van te maken om als eerste bij een nieuwe zaak te eten. Er is te weinig aandacht voor iconen.”

“Ik draag daar zelf aan bij en dat voelt dubbel. Want hoe interessant ik al die nieuwe zaken en jonge talenten ook vind, ik ben ook nieuwsgierig naar restaurants die er al járen zijn. Daarom bespreek ik vanaf nu een keer per maand een klassieker.”

Wat trekt je zo aan in klassiekers?

“Ik hou van contrast. Ik kan opgaan in fine dining, maar ga net zo uit mijn dak in een noodlebar. Die verschillen maken Amsterdam de stad die het is. Zo zoek ik ook het contrast op tussen nieuwkomers en klassiekers. Soms is het lekker om niet de hele avond op een bistrostoeltje aan de natuurwijn en kleine groentengerechtjes te zitten, maar op te gaan in klassiekers.”

“Ik kan me de laatste keer dat ik bij Sama Sebo at bijvoorbeeld niet eens herinneren. Is de biefstuk van Loetje nog wat hij was? En hoe is het tegenwoordig bij Nam Kee? De lijst met klassiekers die ik wil bezoeken is eindeloos.”

Wordt de klassiekerrecensie anders dan wat we in Proefwerk gewend zijn?

“De criteria zijn exact hetzelfde. Voor lezers die de klassieker niet kennen, vertel ik wel wat meer over de status van het restaurant. Soms liggen er leuke verhalen. En vervolgens wil ik erachter komen: is er sprake van vergane glorie of is het ouderwets lekker?”

De eerste Proefwerk over een klassieker is zaterdag 1 oktober te lezen in PS van de Week, het zaterdagmagazine van Het Parool.

