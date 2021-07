Crowdfunding voor inclusief skatepark in Zuidoost: ‘Waar je niet het gevoel krijgt bekeken te worden’

Beeld Shutterstock

Hebben we nog geen inclusieve skatebaan in de stad?

“Amsterdam krijgt steeds meer mooie skatebanen erbij. Maar wat wij met Women Skate the World van plan zijn omvat veel meer dan skaten. We willen een plek in de stad creëren waar we communityprojecten kunnen opstarten voor vrouwen en queermensen. Een veilige plek waar je bij wijze van spreken een boek kunt lezen én waar je kunt skaten. Waar je niet het gevoel krijgt geïntimideerd of bekeken te worden. Bij ons is iedereen welkom, maar we geven prioriteit aan groepen die achtergesteld worden bij skateboarden of in de maatschappij. Skateboarden is ons middel, gelijkwaardigheid ons doel.”

Is de skatewereld niet heel inclusief?

“Skateboarden wordt door veel verschillende groepen mensen gedaan, maar de representatie in de media en de kansen voor sponsorships zijn ongelijk. Je ziet nu wel dat er verandering komt: namens Nederland gaan drie vrouwelijke skateboarders naar de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk geweldig.”

Waar moet jullie skatepark komen?

“We hebben verschillende bezichtigingen in Zuidoost gehad, waaronder bij het Trade Park. In Zuidoost is op dit moment nog geen indoor skatelocatie. We hebben eerder vanuit Women Skate the World een kinderprogramma in Zuidoost georganiseerd en dat was een groot succes. Daar zijn veel kids die graag skaten, maar je kunt niet van ze verwachten dat ze vijftig minuten gaan reizen naar een binnenskatebaan.”

Dus binnenkort rollend naar Zuidoost?

“We moeten eerst onze toekomstige verhuurders overtuigen dat we financieel in staat zijn een skatepark te runnen. Daar hebben we startkapitaal voor nodig en daarom zijn we met crowdfunding begonnen. We hebben zo’n 7500 euro opgehaald, maar zijn nog niet bij het bedrag van 25.000 euro en hebben nog iets meer dan een week te gaan. Alle hulp is welkom: we zijn allemaal jonge mensen en hebben nog niet zoveel ervaring met crowdfunden.”

En wat nou als het niet lukt jullie doel te behalen?

“Dan gaan we het alsnog doen, maar duurt het wat langer.”