Crowdfunding voor een nieuwe koffiemachine voor buurtcafé OKO: ‘De vlammen kwamen eruit’

Beeld Shutterstock

Kunt u het moment beschrijven dat u erachter kwam dat uw koffie­machine het niet meer deed?

“Oef. Dat was een zware dag. De ­koffiemachine wilde niet meer aan, de afwasmachine deed het niet meer, de cv-ketel was stuk – zelfs de printer liet het afweten. Een elektricien zag dat een veiligheidsstop die eruit had moeten springen, dat niet gedaan had. Die stop was zelfs helemaal gesmolten. We hadden gewoon ­enorme pech.”

De oorzaak zit dus in de elektra?

“Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk, maar die apparaten zijn in ­feite fried. Met die elektricien stak ik de koffiemachine in een stopcontact om te kijken of ie het nog wilde doen, en toen kwamen er vlammen uit.”

Dat klinkt niet best.

“Het was verschrikkelijk. Die dag ben ik dicht gebleven om na te denken over hoe het nu verder moet. OKO is niet het soort café dat winstgedreven is. We vinden het belangrijker om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar we leuke culturele activiteiten kunnen organiseren. Overdag verkopen we koffie en taart en daar verdienen we ons geld mee. Trouwe klanten kopen ook wel onze tijdelijke filterkoffie, maar voorbijgangers lopen gewoon weg als ze horen dat je geen flat whites kunt maken.”

Die zijn ook wel erg lekker.

“En daarom mis ik ze zelf ook! Maar een nieuwe machine kost wel 7000 euro en door de lockdowns is onze spaarpot leeg. Via een crowdfunding hebben al 75 mensen uit de buurt geld gedoneerd. Dat is hartver­warmend – we hebben zulke lieve buren – maar helaas is dat nog maar 35 procent van het bedrag dat we nodig hebben.”