Crowdfunding voor Café ’t Molentje: ‘Voor het eerst in mijn horecaleven overweeg ik ermee te kappen’

U erfde een café.

“’t Molentje, op de hoek van het Singel en de Gasthuismolensteeg. Het bestaat al sinds 1892 en was ooit van mijn opa, daarna van mijn vader. Zeven jaar geleden vroeg mijn vader of ik één jaar op het café wilde passen. Hij zou naar Cuba gaan, en na dat jaar zou hij het café opdoeken vanwege een grote verbouwing in het pand. Tijdens dat jaar kwam hij plotseling te overlijden. Toen heb ik het café aangehouden. Ik wilde geen afscheid nemen.”

En toen verloor u de zaak bijna alsnog.

“Nou, gelukkig waren mijn man en ik er heel vroeg bij en konden we als een van de eersten een lening aanvragen. Dat heeft ons enorm geholpen. Waarschijnlijk zingen we het wel uit – als dit maar niet nog eens twee jaar duurt, tenminste.”

Waarom dan toch de crowdfunding?

“Dat was een idee van mijn moeder. Aan het begin van de crisis riep ik: ‘Ik verkoop nog liever mijn huis dan dat ik ’t Molentje sluit.’ Maar nu, met de laatste avondlockdown, zei ik voor het eerst in mijn horecaleven tegen haar dat ik overwoog ermee te kappen.”

En dat baarde haar zorgen.

“Ze ondernam meteen actie. Door die crowdfunding en alle lieve berichten van mensen heb ik weer het gevoel gekregen dat we sámen door deze crisis zullen komen. De actie motiveert ons enorm. Het geeft weer wat perspectief en dat is zó waardevol. Maar ik zal niet liegen, een beetje extra geld is natuurlijk hartstikke fijn met het oog op de lening die we moeten afbetalen.”