Cowboylaarzen en trenchcoats bij Vintage Island op de Prinsengracht

Beeld Sophie Saddington

Op een ietwat rustig stuk van de Prinsengracht ligt in een piepkleine zee van toeristenluwte Vintage Island. Bij binnenkomst wandel je over een Perzisch tapijt en op een zonnige dag wapperen de trenchcoats (vanaf €60) je tegemoet. De muren zijn behangen met rekken kleding; ze lopen ver door naar achteren en monden uit in een muur gevuld met cowboylaarzen (€80). Het midden van de winkel is verrassend ruim. Dit is geen typische Amsterdamse vintagewinkel, met stapels kleding en beperkte ruimte.

Milad Taheri (30), freelance filiaalmanager, benadrukt dit. “Bij veel winkels gaat het om de kleding zelf, maar hier is veel ruimte gecreëerd voor de klant.” De grote lederen fauteuils en tapijten nodigen uit om langer in de winkel te blijven en de kleding van een afstand te bekijken.

Vintage Island bestaat sinds 2016 en de nieuwe locatie in Amsterdam is de zevende winkel na Groningen, Leiden, Maastricht, twee in Utrecht en Den Haag. De zaak zit niet in een winkelstraat, maar dat leidt volgens Taheri niet tot minder klanten: “De winkel is een soort gedeelde kledingkast, waar mensen terugkomen.”

Met Vintage Island is het pand dat tijdens de pandemie leegstond, een thuis geworden voor vintage kleding. Het grote aanbod aan vintagekledingwinkels heeft de komst van deze nieuwe zaak niet tegengehouden. Ondanks dat meer winkels dezelfde items zoeken, streeft Vintage Island ernaar de collectie leuk te houden. “Zonder de hogere inkoopprijzen door te rekenen naar de klant – en dat lukt.”

Vintage Island Prinsengracht 201

