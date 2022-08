Covers spelen is ‘lekker makkelijk’, maar The Strafe wil scoren met een eigen nummer

Oefenen in de garage, een demo opnemen en op het podium staan: spelen in een band is voor veel jongeren een droom. Deze jonge Amsterdammers doen het. Het Parool gaat bij ze langs. Deze week: The Strafe.

Sinds 2018

Genre rock, voornamelijk covers, werken aan eigen nummers

Bandleden gitarist/zanger Benjamin Cornelissen (14), drummer Lodewijk Ebbinge (14), bassist/zanger Casper Martens (14), toetsenist Titus Sirag (15), gitarist Liseo Thijssen (14), allen uit Amsterdam

Kennen elkaar van de basisschool

Repeteren op woensdagmiddag tijdens bandcoaching bij de Dutch School Of Popular Music (DSOPM) in de Q-Factory

Aantal optredens 5 per jaar

Lodewijk: “Ik drum sinds mijn zevende. Op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk om alleen te drummen. Ik vroeg Titus en Benjamin om een band te beginnen. Later kwamen Liseo en Casper erbij.”

Liseo: “We kennen elkaar van jongs af aan.”

Benjamin: “Vanaf ons begin hebben we bandcoaching bij de DSOPM. Daar leren we onder andere hoe we een eigen sound kunnen creëren en hoe we onderling kunnen communiceren.”

Liseo: “Zoals: speel er niet doorheen als iemand wat vertelt.”

Benjamin: “Ik doe dat niet als enige hè!?”

Lodewijk: “Hoe we aan optredens komen, verschilt. Meestal hebben we geluk. Zo vroeg de baas van mijn drumschool of we wilden spelen tijdens de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt.”

Titus: “Over dat optreden: ik moest daarvoor een keyboard halen bij de Q-Factory, maar de sleutel werkte eerst niet. Uiteindelijk was ik een kwartier voor speeltijd terug op de Nieuwmarkt. Qua locatie en mensen was het ons beste optreden. Na afloop riep het publiek ‘we want more’.”

Casper: “Deze maand hebben we ons eerste betaalde optreden. In het Badhuistheater, op het verjaardagsfeestje van een vriendin van mijn moeder. We spelen dan oude discomuziek. We bereiden optredens voor door de set zonder pauze te repeteren in podiumopstelling en na afloop verbeterpunten te bespreken.”

Liseo: “Het is altijd best een gedoe om te bepalen wat we spelen. Een nummer is bijvoorbeeld geschikt als al onze instrumenten erin voorkomen.”

Lodewijk: “Door zo’n optreden hebben we vaak geen tijd om aan eigen liedjes te werken. Want je moet een set hebben en dan zijn covers makkelijker. Maar we willen wel een eigen hitje maken.”

Casper: “In de top 40 komen.”

Benjamin: “Hopelijk vinden we deze zomer tijd om iets te schrijven in een programma als GarageBand.”