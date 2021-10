Coronabesmettingen op kantoor voorspellen met virtuele simulatie, kan dat?

Beeld Shutterstock

Hoe werkt dat?

“We simuleren menselijk gedrag in kantoorgebouwen. We krijgen een plattegrond van een gebouw en proberen het gedrag van de werknemers dan zo realistisch mogelijk na te bootsen in een virtuele omgeving.”

Dat bedachten jullie tijdens corona?

“Mijn vriend Adil Ayi (22) en ik zaten thuis door de lockdown en dachten: kunnen we onze kennis niet combineren om de stap naar de campus of kantoor mogelijk te maken, op een veilige manier? We hebben allebei een technische studie afgerond. We waren vooral benieuwd hoe bedrijven straks weer open gaan, en waar dan de grootste risico’s op besmettingen zouden liggen.”

Gedrag voorspellen klinkt lastig.

“Dat is het ook. Veel bestaande technologieën zijn te simplistisch. Wij hebben dat verbeterd door veel literatuur te lezen over het gedrag van mensen in kantoorgebouwen. Hoe vaak gaan ze naar de wc en keuken, hoe lopen ze, et cetera. Dat hebben we verwerkt in onze algoritmes.”

Waar lopen we het meeste risico?

“Het ligt voor de hand: bij de koffieautomaat. Veel mensen halen iedere dag een bakkie, komen daar samen, en verspreiden het dan verder het kantoor in.”

En jullie adviseren dan…

“Om de koffieautomaat te verplaatsen. Of het anders in te richten, in combinatie met de plek waar de toiletten en keuken zijn. Zo kun je veel besmettingen voorkomen.”

En na corona?

“Gaan we door met ons bedrijf, Omnia. We kunnen voorspellingen doen over de productiviteit en gezondheid van werknemers, gebaseerd op hoeveel ze bewegen en de licht- en luchtkwaliteit.”