Corona zat dwars: eindelijk weer een Amsterdam Diner, om aandacht te vragen voor aids

Als ik het goed begrijp, werd aids twee jaar lang dwarsgezeten door corona?

“Dat kun je wel zo zeggen. Corona was acuut, en niet alleen hiv en aids kregen daardoor minder aandacht, er waren natuurlijk ook kankerpatiënten die niet naar het ziekenhuis konden. In sommige landen werd in 2020 22 procent minder hivtesten afgenomen vanwege corona.”

En uw diner ging ook niet door.

“We wilden het niet vervangen, maar we hebben wel iets nieuws gedaan: een afhaalontbijt bij restaurant Rijks. Zo hebben we toch wat geld opgehaald, was er een zekere saamhorigheid binnen de community, en bleven we een beetje in het nieuws.”

U werd eind 2019 directeur, dit dertigste Amsterdam Diner wordt uw eerste?

“Wel spannend, want met 1100 gasten en 350 vrijwilligers is het een groot evenement. We beginnen voor Afas Live op de rode loper, een borrel tot zes uur, dan een aantal sprekers en inhoudelijke informatie over onze projecten, een vegetarisch menu van chef Joris Bijdendijk, en uiteraard topartiesten.”

Waar gaat het geld van het diner heen, wat doet u nog tegen aids?

“We ondersteunen wereldwijd projecten, dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook een noodfonds voor Oekraïne, en we zorgen voor verbinding binnen en buiten de community. Maar het belangrijkst is wel bewustwording. Er is heel weinig kennis over hiv en aids, over de pillen en hoe die werken.”

De topartiesten, hoort u daar als oud-danser zelf ook bij?

“Nee, ik dans zaterdagavond niet, althans niet op het podium. Wel treedt Het Nationale Ballet op, en, u heeft de primeur, het Kalush Orchestra, de winnaars van het Songfestival.”