Corona is erg, maar ook lepra vraagt nog altijd aandacht: ‘De ziekte veroorzaakt zenuwschade’

Beeld Shutterstock

Er zijn ziektes die vaker de krant halen dan lepra.

“Lepra komt in Nederland dan ook vrijwel niet meer voor, maar het is wel onderdeel van het dagelijks leven in Indonesië, Brazilië, India, en honderd andere landen.”

Als u zegt ‘vrijwel’ niet in Nederland, wat betekent dat dan?

“In Nederland wordt zo’n acht keer per jaar lepra vastgesteld, bij mensen die zijn geboren in een land waar lepra heerst. In totaal zijn er in Nederland 400 mensen die leven met de gevolgen van lepra.”

Wat is lepra eigenlijk?

“Het wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten en niezen, zoals bij covid. De incubatietijd van lepra is lang, jaren, dus opsporing is lastig.”

Zijn de symptomen dat je tenen eraf vallen?

“De ziekte veroorzaakt zenuwschade, waardoor je wondjes niet voelt, ontstekingen krijgt, en vingers, handen, tenen en voeten in het ergste geval geamputeerd moeten worden.”

Valt lepra te genezen?

“Dat is het goede nieuws: ja. Er zijn medicijnen, antibiotica, die ervoor zorgen dat de patiënt binnen een halfjaar tot een jaar geneest en na een paar dagen niet besmettelijk meer is. Voor wie in contact is geweest met iemand met lepra, zorgt een enkele dosis ervoor dat je 60 procent minder kans hebt de ziekte te krijgen. Zodoende hopen en denken we dat lepra in 2040 de wereld uit kan zijn.”

Wat gebeurt er op Wereldlepradag?

“In landen met lepra wordt er vooral veel aandacht gegeven aan voorlichting en het herkennen van de ziekte. Wij werven fondsen via sociale media, want een collecte kan vanwege covid niet.”