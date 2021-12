Cora Delicatessenwinkel: ciabatta’s met formidabel beleg, elke hap is goud

Waar hebben we zin in?

December is aangebroken en hoewel velen van ons vurig hoopten dat het inmiddels wel gedaan zou zijn met dat verplichte thuiswerken, blijkt niets minder waar. Persoonlijk vind ik het, pandemie of niet, heerlijk om vanuit m’n eigen woonkamer te schrijven. Niet in de laatste plaats omdat ik in mijn eigen keuken nu eenmaal betere koffie zet dan ik in menig kantoorpand uit een automaat zou kunnen trekken.

Maar wat te eten als lunch? Ik maak er graag een feestje van, maar gemak dient de mens – ook ik heb niet altijd tijd (of zin) om uitgebreid te kokkerellen tijdens het tikken en zoomen door. In onze stad zijn we gelukkig gezegend met een keur aan broodjeszaken. Voor deze rubriek recenseerde ik er al een heleboel. Een paar favorieten van de afgelopen jaren opgesomd: The Sandwich Bar, Épicerie Jean & Marie, Lunchroom Wilhelmina en Alberto Pozzetto. Bij allemaal vind je fantastische broodjes waar je jezelf of eventuele medethuiswerkers mee zal plezieren. Maar de queeste naar het perfecte broodje stopt nooit.

Ik voel een nieuwe favoriet aankomen…

Jazeker. De keus valt op Cora Delicatessenwinkel, al jaren een begrip op de Prinsengracht – om de hoek van de Leidsestraat. Op de website lacht Cora je toe en schrijft ze: ‘Het is mijn passie om u te laten genieten van lekker eten en drinken!’ Dat vind ik een hartverwarmend begin.

Afhalen kan, maar bestellen gelukkig ook – via Uber Eats en Deliveroo. Het menu is groot: maar liefst 25 verschillende belegde broodjes, veelal met een mediterrane inslag. Het is duidelijk dat Cora van kaas houdt; van pecorino tot provolone, van taleggio tot gorgonzola.

Bij elke bestelling kan worden aangegeven of je ciabatta, bruin meergranen of een wit stokbroodje prefereert. De prijzen vind ik schappelijk.

Proeven maar!

Na 40 minuten arriveert de bezorger met een zorgvuldig ingepakte tas. Beide gekozen broodjes blijken onweerstaanbaar goed. De ingrediënten zijn hoog van kwaliteit en het lijkt alsof het brood pas een uur geleden is gebakken – kraakvers.

Broodje nummer 16 (€7,95) is belegd met dungesneden rollade van gegrild speenvarken, truffelmayo, buffelmozzarella en veldsla. De ciabatta is een van de beste die ik ooit proefde, het beleg is formidabel – vooral het vlees is origineel en smaakvol. Elke hap is goud.

Een tip voor de vega’s (of eigenlijk voor iedereen) is nummer 5 (€7,75), met zachtgeroosterde aubergine, paprika, ui en paddenstoel. Hartige smaken die extra worden versterkt door de geroosterde knoflook en mosterd. Het royale meergranenbroodje past er perfect bij.

Tot slot twee uitstekende sapjes (elk €5,50 voor 330 ml) waar de versheid vanaf spat. Die zijn duidelijk echt nét uit de juicer gevlogen! Zowel de selderij-appel-gember als de peer-meloen-appel is het bestellen waard.

Cora Delicatessenwinkel Open ma-za 10-15 uur

Bestellen via Uber Eats en Deliveroo

Prijs €26,70 voor twee broodjes en twee sapjes

Aanrader Absoluut!

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.